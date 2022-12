¿Quién es Bellakath, la intérprete de ‘Gatita’? usuarios la acusan de supuesto plagio (video)

“Yo la tengo registrada aquí, bueno aquí en las instituciones y pues me la borraron. Ya la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok y bueno, yo me di cuenta ayer”, dijo en su momento.

La cantante explicó que la canción fue reclamada, lo que provocó que ya no pueda ser utilizada en las redes sociales antes mencionadas.

La polémica no se hizo esperar y seguidores como usuarios en general, cuestionaron las declaraciones de la artista. Incluso hubo quien aseguró encontrar la canción que supuestamente Katherinne copió.

Un cambio de look y un par de canciones han llevado a Huerta a tener más de 2 millones de seguidores en TikTok y 814 mil en Instagram.

Detalló que se enteró del reclamo a través de correo y señaló que la misiva señalaba que ‘supuestamente que la canción es de alguien más’.

“¿Tanto me odian?, o sea, ¿no soportaron? Y bueno, la denunciada me dio un correo y la distribuidora solamente la borró, ni siquiera me dio como el derecho de poder explicar y de mostrar mis registros”, dijo llorando frente a la cámara.

ENCUENTRAN TEMA MUY SIMILAR, PERO DE 2012

En redes sociales se hizo viral la noticia del supuesto plagio y los comentarios no se hicieron tardar.