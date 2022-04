$!¿Dónde está Jack Nicholson? El rebelde y versátil actor cumple 85 años

¿Dónde está Jack Nicholson? Es lo que muchos de los jóvenes cinéfilos se preguntar al ver películas que ya son clásicos del Séptimo Arte, como “Chinatown”, “Alguien voló sobre el nido del cuco” y “El resplandor”.

El actor, que este martes 22 de abril cumple 85 años, lleva años retirado de la vida pública por problemas de salud. De hecho, fuentes cercanas al histrión han reconocido que Jack Nicholson vive retirado en su mansión de Los Ángeles de donde apenas sale, pero permanece atendido por sus cuatro hijas y su hijo, Raymond. Es él quien le acompaña a ver a Los Ángeles Lakers, de los que son seguidores. Gracias a estos partidos de la NBA que no se pierde, se le puede ver disfrutando con esa alegría y desenfado de siempre.

Hace ya tiempo que los medios estadounidenses vienen asegurando que Nicholson padece Alzheimer y que sus dificultades para memorizar sus papeles fueron la razón de apartarse del cine. La última película que rodó fue en 2010, “How Do You Know” (¿Cómo saber si es amor?) dirigida por James L. Brooks.

Sin duda, fue uno de los actores con más personalidad y talento de Hollywood, especialmente capacitado para sacar toda la expresividad emocional posible. Nicholson posee una versatilidad envidiable, puede interpretar por igual personajes cómicos, dramáticos... pero en especial personalidades difíciles, complicadas, psicópatas o perturbados, y en cualquier género, comedia, drama, thrillers o terror.