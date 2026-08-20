Dos versiones del mismo héroe: ¿qué cambia cuando una saga se reinicia?

Peter Parker puede conservar sus poderes, Nueva York y buena parte de sus conflictos esenciales, pero una nueva época, otro director y un actor diferente bastan para alterar por completo la manera en que Spider-Man se mueve, se enamora, enfrenta a sus enemigos y entiende su responsabilidad. Por eso resulta especialmente revelador comparar El Hombre Araña 3 , estrenada en 2007, con The Amazing Spider-Man 2, de 2014. La primera cerró la trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire; la segunda perteneció al reinicio dirigido por Marc Webb y encabezado por Andrew Garfield. Sony confirma además que la cinta de Raimi enfrenta a Peter con Sandman, Venom y el Nuevo Duende, mientras que la película de Webb coloca a Electro entre sus principales amenazas. Antes de decidir cuál funciona mejor, conviene entenderlas como muestras de dos momentos muy distintos de las películas de acción : una pertenece al blockbuster de mediados de los 2000 y la otra a una década en la que los estudios ya pensaban cada vez más en universos expansivos, personajes derivados y franquicias interconectadas. GUION: CERRAR UNA HISTORIA FRENTE A PREPARAR UN UNIVERSO La tercera entrega de Raimi llega después de dos películas que ya habían definido a Peter Parker y sus relaciones principales. Tobey Maguire interpreta a un héroe que lleva tiempo conviviendo con su doble identidad. Kirsten Dunst regresa como Mary Jane, James Franco como Harry Osborn y se incorporan Thomas Haden Church como Flint Marko y Topher Grace como Eddie Brock. Eso le da una ventaja y un problema. La película puede recuperar conflictos acumulados durante años, pero también debe administrar una cantidad considerable de personajes y líneas argumentales.

El reinicio de Marc Webb se encuentra en otra situación. El sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro , estrenada en 2014, tiene a Andrew Garfield nuevamente como Peter, Emma Stone como Gwen Stacy y Jamie Foxx como Electro, además de Dane DeHaan como Harry Osborn. Webb volvió a dirigir después de The Amazing Spider-Man de 2012. TONO: MELODRAMA CONTRA ENERGÍA JUVENIL Las diferencias se perciben incluso antes de analizar a los villanos. Raimi filma a Peter desde el melodrama. Sus problemas sentimentales, sus inseguridades y sus errores pueden ser exagerados, pero nunca aparecen como asuntos menores frente a la acción. La película cambia con facilidad entre humor físico, romance, espectáculo superheroico y momentos cercanos al terror, una combinación característica de la filmografía de su director. En la versión de Webb, la energía es distinta. Garfield construye un Peter más rápido al hablar, más inquieto corporalmente y mucho más cómodo con el humor durante sus enfrentamientos. La química con Emma Stone también transforma la película: su relación tiene una espontaneidad que ocupa una parte importante de la identidad del reinicio. PROTAGONISTA: ¿QUÉ CLASE DE PETER PARKER RESULTA MÁS CONVINCENTE? Tobey Maguire trabaja sobre una idea clásica: Peter es alguien sobrepasado permanentemente por sus responsabilidades. Incluso cuando parece tener cierto control sobre su vida, Raimi utiliza su seguridad como punto de partida para examinar orgullo, frustración y decisiones equivocadas. Su Spider-Man resulta deliberadamente solemne. No necesita ser el personaje más ingenioso de cada escena porque la trilogía está construida alrededor de la carga emocional de ser héroe. Garfield se acerca más a la agilidad verbal asociada con muchas versiones del personaje en los cómics. Su Spider-Man bromea, se mueve con mayor elasticidad y transmite placer al utilizar sus habilidades. Sony incluso presenta la segunda película alrededor de la idea de que para Peter “es genial ser Spider-Man”, antes de confrontarlo con el costo de esa vida. Ninguna interpretación invalida a la otra. Raimi privilegia el peso de la responsabilidad; Webb, la energía que existe antes de que ese peso termine imponiéndose.

VILLANOS: REFLEJOS PSICOLÓGICOS O PIEZAS DE UN MUNDO MAYOR Aquí la comparación resulta especialmente interesante porque ambas películas acumulan antagonistas. El Hombre Araña 3 enfrenta al protagonista con Sandman, Venom y el Nuevo Duende. Aunque esa abundancia puede generar una narración cargada, Raimi intenta conectar a los adversarios con diferentes dimensiones internas de Peter: culpa, resentimiento, rivalidad y pérdida de control. La segunda película de Webb también trabaja con varios frentes. Electro, interpretado por Jamie Foxx, representa una amenaza física espectacular; Harry Osborn conecta el conflicto con la historia personal de Peter. La producción comenzó su rodaje en Nueva York en 2013 y Sony destacó que sería la primera película de la franquicia filmada completamente en la ciudad y el estado de Nueva York. La diferencia está en la función. Raimi tiende a utilizar al villano como extensión emocional del protagonista. Webb busca además que cada personaje ayude a ampliar una mitología capaz de sostener futuras historias. DIRECCIÓN Y ÉPOCA: SIETE AÑOS QUE PARECEN MUCHOS MÁS Entre 2007 y 2014 solamente transcurrieron siete años, pero industrialmente la distancia fue enorme. La trilogía de Raimi pertenece a una etapa en la que una saga superheroica podía organizarse principalmente alrededor de un protagonista y un director. El reinicio de Webb nació cuando Hollywood ya observaba con enorme atención las posibilidades de construir universos alrededor de propiedades intelectuales conocidas. Eso explica por qué las dos películas pueden sentirse saturadas por razones distintas. Una intenta cerrar y entrelazar demasiados conflictos acumulados; la otra quiere desarrollar el presente mientras abre posibilidades hacia el futuro. ¿CUÁL CONVIENE VER? Si se busca una película con personalidad autoral fuerte, melodrama y una interpretación más clásica de Peter Parker, El Hombre Araña 3 funciona mejor como cierre de un recorrido que comenzó en 2002. Vista después de las dos anteriores, sus excesos forman parte de una historia con continuidad emocional.

Si se prefiere un héroe más ágil, una relación romántica más contemporánea y una estética propia del blockbuster de los 2010, La venganza de Electro representa mejor ese camino. El veredicto depende, entonces, de qué se espera de un reinicio. Raimi demuestra cuánto puede crecer una versión cuando conserva memoria de sus películas anteriores; Webb muestra cuánto puede cambiar el mismo héroe cuando una nueva generación decide volver a interpretarlo. Eso es lo que realmente modifica un reboot: no los poderes de Spider-Man, sino la forma en que cada época decide mirar a Peter Parker.

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