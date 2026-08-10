Para algunos solteros, el ‘hobbyamor’ ha remplazado las relaciones casuales

Por: Sadiba Hasan

Clase de salsa después del trabajo el lunes. Club de ajedrez el martes. Boxeo el miércoles. Y es apenas la primera mitad de la semana de Tylo Laidlaw. Así que cuando la conversación gira en torno a las citas, la respuesta es sencilla: últimamente, dedica más tiempo a sus pasatiempos que a las citas.

Después de que su última relación terminara en 2024, Laidlaw se dio cuenta de que estaba estancado y se sentía robótico. Aunque siguió la trayectoria de graduarse de la universidad, conseguir un trabajo y ahorrar dinero, “faltaba algo”, dijo. No se sentía conectado consigo mismo.

Laidlaw, de 30 años, probó diferentes pasatiempos. Para él, se trataba de mantener la curiosidad y situarse en ambientes en los que de otra manera no estaría. Ahora, se siente más completo. El ajedrez, por ejemplo, le permitió conocer a gente nueva y le enseñó lecciones de vida sobre estrategia y responsabilidad.

“Me siento tan realizado en mi vida que estoy seguro de que la persona adecuada aparecerá”, dijo Laidlaw, un profesional independiente en dirección creativa que vive en Londres. “Pero no estoy saliendo a buscarla”. Aunque es de los que disfrutan estar en una relación, se está dando cuenta de que le preocupa menos salir con alguien porque se siente enriquecido de otras maneras. “Quiero hacer lo de la grabadora afuera de la casa”, expresó, refiriéndose a una escena de la película clásica de 1989 “Digan lo que quieran”.

“Me siento tan bien con mi situación actual”, dijo, que “esa energía se vuelve contagiosa”.

Se le puede llamar “hobbyamor”: Laidlaw forma parte de un número cada vez mayor de solteros que prefieren tener múltiples pasatiempos en lugar de salir con alguien. En lugar de pasar horas deslizando el dedo y enviando mensajes en aplicaciones, estos solteros invierten su tiempo, energía e ingresos disponibles en pasiones como la escalada en roca, la decoración de pasteles y el grabado con cianotipia. Dicen que sus agendas sociales están repletas, que sus grupos de amigos se están ampliando y sienten que sus vidas son más plenas, con o sin pareja romántica.

Los jóvenes le están dando prioridad a su bienestar y felicidad de una manera que otras generaciones no habían hecho, dijo Alexandra Solomon, psicóloga clínica y profesora adjunta de la Universidad Northwestern. “Muchas personas de esta generación se están haciendo preguntas importantes sobre el modelo capitalista de trabajar de nueve a cinco”, dijo Solomon. “Están tratando de crear vidas que tengan algo más de flexibilidad y adaptabilidad y valoran realmente las experiencias de vida que van más allá de simplemente ganar dinero”.

También es una generación que se siente marginada por la inteligencia artificial y poco inclinada al consumo de alcohol, lo que hace que las actividades sanas, creativas y táctiles resulten aún más atractivas. En línea, han cobrado popularidad términos como “hobbymaxxing”, que consiste en dedicarse a tantos pasatiempos como sea posible. Según TikTok, en comparación con el año pasado, la etiqueta #hobbies ha registrado un aumento de casi el 15 por ciento en las publicaciones en EE. UU. en lo que va de 2026 y #grandmahobbies ha crecido más del 400 por ciento.

“Side quest” (misión secundaria), un término utilizado originalmente en el mundo de los videojuegos, ha cobrado nueva vida en línea: describe las actividades y aventuras en las que las personas participan fuera de sus rutinas para añadir un toque de fantasía a sus vidas. Según TikTok, las publicaciones en EE. UU. que utilizan el término “side quest” aumentaron más del 210 por ciento este año en comparación con el mismo período del año pasado.

Lisa Kimura, una diseñadora de experiencia de usuario de 31 años de Brooklyn, ha dominado el arte de la misión secundaria. A principios del año pasado, aprendió a ser DJ, inspirada por la próspera escena musical en su barrio de Bushwick, en la que sentía que faltaban más mujeres.

También tomó un curso de genealogía el año pasado y comenzó a armar su árbol genealógico; luego incursionó en la caligrafía japonesa. Sin embargo, su pasión más duradera es el arte textil. Teje y se dedica a casi todas las manualidades con todas las fibras que se le ponen en frente, comentó, incluyendo el crochet, el tejido de tapices, alfombras de mechón insertado, el bordado y el punto de cruz.

Kimura se mudó a Nueva York en 2023, emocionada por el mundo de las citas. Sin embargo, como es introvertida, la experiencia le resultó agotadora. No ha tenido una cita desde el verano pasado.

“Me di cuenta de que me resulta muy difícil escuchar mi voz interior cuando estoy en una relación”, o a veces simplemente en presencia de un hombre, dijo. “Crecí en un hogar muy tradicional de inmigrantes donde el patriarcado estaba muy presente”.

Los pasatiempos han ayudado a Kimura a sentirse más segura y a encontrar su voz, en parte porque muchos de ellos tienen como resultado un producto final, lo que le da una sensación de logro. A diferencia de las mujeres de generaciones anteriores en su familia, cuyas vidas giraban en torno al matrimonio y la crianza de los hijos, ella se siente empoderada para dedicarse a las actividades que le dan felicidad.

“Siento que puedo diseñar mi futuro”, dijo. En cuanto a las relaciones románticas, Kimura dijo que no descarta salir con alguien indefinidamente. “Simplemente ya no siento que tenga tanta prisa”.

Natalie Mora, una estudiante de 21 años de Berlín, dijo: “Soy la amiga soltera que siempre está haciendo de todo”. Además del buceo, el ciclismo de sala, la escalada en roca y el boxeo, “me encontrarás haciendo paracaidismo, viajando a cualquier lado, montando camellos o a caballo”. Añadió: “Soy joven, no tengo esposo, no tengo hijos. Nunca he sido tan feliz como ahora: soltera”.

Amy Chan, asesora de citas y autora del libro “Deja la soltería: Cómo salir con alguien de manera más inteligente y crear un amor que perdure”, comentó: “La gente está cansada de las citas. Están tan decepcionados con las aplicaciones que algunos de ellos ya ni siquiera salen con nadie”.

Para los clientes que tienden a perderse en las relaciones, Chan aconseja dejar de enfocarse en buscar citas y centrarse primero en construir una vida personal plena. “En realidad, se trata de construir una vida plena para que no actúes desde un lugar de carencia y no llegues a las citas como si estuvieras hambriento”, dijo y agregó que establecer la independencia genera un efecto dominó positivo cuando vuelven a salir en citas.

“Hay un cambio de rumbo colectivo en torno a las aplicaciones de citas, que han sido el eje central de las citas en los últimos 10 años”, agregó Solomon. La solución es invertir en experiencias del mundo real.

Esto no es necesariamente algo malo, siempre y cuando no surja de un estado de aislamiento afectivo o evasión, señaló y agregó: “Salir al mundo con personas reales y participar en proyectos artísticos, creativos o comunitarios es una adaptación realmente saludable”. Esas actividades podrían incluso conducir a nuevas perspectivas románticas con personas que compartan intereses comunes.

Cuando terminó una relación hace cinco años, a Laura Geaves, quien trabaja en mercadotecnia en Londres, le molestaba estar soltera. Con el tiempo, al ver a sus amigos pasar por diferentes etapas en sus relaciones, pensó: “Tengo tanta libertad. Dispongo de todo mi dinero para gastar, puedo irme de vacaciones a donde quiera”.

Una vez que cambió su perspectiva, se sintió afortunada. Ahora, Geaves, de 44 años, dice que está disfrutando plenamente de su etapa en solitario.

Después de terminar de trabajar a las 5 p. m., en lugar de pasar la noche lamentándose en la cama, como a veces solía hacer, comenzó a encender velas, ver una película y tejer a ganchillo, pintar con acuarelas, armar rompecabezas o a hacer cerámica. Comenzó a esperar con ansias las actividades después del trabajo y se dio cuenta de que las relaciones no son el objetivo.

“El objetivo es, en realidad, disfrutar de tu propia compañía y la mejor manera de hacerlo es encontrar un pasatiempo que te fascine, en el que puedas perderte y entrar en ese estado de flujo”, dijo Geaves.

Jenneh Kaikai, dueña de Pelah Kitchen, imparte clases de decoración de pasteles en Nueva York, que son muy populares entre los solteros. “Mucha gente se inscribe para tener citas en solitario y hacer cosas como alternativa a las aplicaciones de citas”, dijo. “Creo que en este momento hay una especie de auge de personas que quieren hacer ese tipo de actividades: algo que sea creativo, táctil y que tampoco se centre en beber”.

Para Michael Fasulo que vive en Cambridge, Inglaterra y trabaja en mercadotecnia, eso incluye “paddle boarding”, nadar en aguas abiertas y hornear. Empezó con estas actividades en enero después de separarse de su pareja de muchos años. Tiene dos hijos adolescentes que se han vuelto más independientes y han desarrollado sus propios círculos sociales. La combinación de esos dos factores llevó a Fasulo, de 42 años, a hacer una profunda introspección.

Todo comenzó con pequeños pasos, dijo. “Solo estoy tratando de hacer cosas para recuperar mi chispa, para levantarme el ánimo, para tener algo que hacer”.

“Creo que tal vez mi error en el pasado fue definir la felicidad en función de una relación exitosa”, dijo Fasulo. Sin embargo, su definición ha cambiado desde entonces.

“Cuanta más confianza tenga, más realizado me sienta y más amplíe mi círculo social”, dijo, “seré una mejor pareja en el futuro y más probabilidades tendré de encontrar a la pareja ideal”.