El Komanche: Fiscalía de Nuevo León señala posible causa de muerte del streamer

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León clasificó preliminarmente como “muerte a reserva de autopsia” el fallecimiento de un hombre localizado sin vida el domingo 25 de octubre de 2026 en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, donde se reportó que podría tratarse del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche. De acuerdo con información difundida por Infobae, el reporte fue recibido alrededor de las 19:30 horas y mencionó como hipótesis inicial un probable suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la causa del fallecimiento y la identidad oficial de la víctima permanecían pendientes de confirmación pericial.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza. Según el reporte ministerial preliminar, el cuerpo fue localizado en el patio trasero del inmueble y el personal de inspección no detectó huellas de violencia en el lugar. El documento describió una lesión compatible con suspensión. La víctima fue registrada inicialmente como un hombre no identificado, de complexión media y tez blanca. El reporte incluyó “Carlos José” como nombre probable, pero hasta ese momento la Fiscalía no había confirmado públicamente que el cuerpo correspondiera a Carlos Mauricio Gómez. ¿QUÉ SE SABE DE LAS PRIMERAS VERSIONES SOBRE LA MUERTE DE EL KOMANCHE? Después de que se difundió la noticia, usuarios de redes sociales compartieron publicaciones, videos y fragmentos de transmisiones anteriores del creador de contenido. Algunas publicaciones relacionaron su muerte con los problemas de salud mental que él mismo había contado en años anteriores. También circularon versiones sobre una posible intoxicación por medicamentos, vinculadas en redes con comentarios recientes del streamer acerca de deudas, dificultades económicas y la pérdida de patrocinios tras nuevos señalamientos públicos. Hasta el momento referido por los reportes, ninguna autoridad había confirmado esas hipótesis ni establecido una causa definitiva del fallecimiento. Por ello, las versiones difundidas en redes sociales no constituyen una explicación comprobada de lo ocurrido.

EL KOMANCHE HABLÓ PÚBLICAMENTE SOBRE SU SALUD MENTAL Carlos Mauricio Gómez compartió en distintas transmisiones, entrevistas y publicaciones parte de su historial de salud mental. En octubre de 2023 publicó un video en YouTube en el que habló de los tratamientos psiquiátricos que había recibido, de periodos de crisis y de las dificultades que enfrentó desde su adolescencia. Según su propio relato, recibió diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años. También dijo que el psiquiatra que lo atendió le explicó que algunos síntomas se habían presentado desde que tenía nueve años. En el video de 2023, el creador mencionó cinco padecimientos que, según afirmó, le habían sido diagnosticados: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, obsesión y esquizofrenia. Durante la grabación mostró un documento psicológico y habló de la interrupción de su tratamiento. El streamer también relató que había atravesado tres intentos de suicidio y que ingresó a un hospital psiquiátrico después de cada episodio. En una entrevista difundida en marzo de 2023 con el creador de contenido Tío Shur, describió esos periodos como algunos de los más difíciles de su vida.

EN 2023 CONTÓ QUE HABÍA INTERRUMPIDO SU TRATAMIENTO En octubre de ese año, El Komanche publicó un video que comenzó con la frase: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”. En esa grabación explicó que había dejado de acudir a consulta cuando consiguió estabilidad económica a través de sus transmisiones y otras actividades como creador de contenido. “Debí buscar ayuda y no lo hice”, expresó en el mismo video. También señaló que el tratamiento le había ayudado a controlar parte de sus trastornos, aunque reconoció que dejó de asistir a consulta y de seguir las indicaciones médicas. Estos antecedentes corresponden a declaraciones que el propio creador hizo públicamente y no permiten establecer una relación entre su historial de salud mental y el fallecimiento reportado en Monterrey. La investigación sobre el hombre localizado en Paseo de las Cumbres quedó sujeta a los resultados de la autopsia y a las diligencias correspondientes para confirmar su identidad y determinar la causa del fallecimiento.