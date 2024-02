Drea de Matteo, actriz de ‘Los Soprano’ y ‘Esposas Desesperadas’, salvó su patrimonio gracias a OnlyFans

Asimismo, declaró que no habría podido conseguir ningún trabajo durante el pasado 2023 , situación que agravó los problemas financieros tras la inundación de sus casa y el tratamiento de su madre, quien sufre demencia .

Durante la entrevista concedida a este medio, la intérprete de ‘Angie Bolen’ en la popular serie ‘Esposas Desesperadas’ d eclaró que tomar este nuevo camino no fue nada fácil, ya que habría sido impulsada, en parte, por la necesidad de proveer a su familia .

Bajo la premisa de que OnlyFans se ha vuelto su salvador, la actriz de series televisivas , Drea de Matteo , confesó para DailyMail.com que se habría visto en medio de una crisis hipotecaria después de no conseguir trabajo por sus posturas ideológicas .

“ OnlyFans me salvó la vida, al 100 por ciento. No puedo creer que esté diciendo eso, pero realmente nos salvó. Cualquiera que quiera condenarme y menospreciarme, que lo haga. Sólo espero que nunca te encuentres en la posición en la que yo estaba de cuidar a dos niños pequeños ”, expresó puntualmente para DailyMail .

“Simplemente no me importa. No. Prefiero salvar a mi familia que salvar las apariencias”, agregó.