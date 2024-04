¡Dua su patrona! Elige Time a Dua Lipa como una de las 100 personas más influyentes del mundo

Hablar de Dua Lipa es contemplar a una artista de 360 grados, que con talento, inteligencia, belleza y pasión por su carrera ha mantenido cautivo al público desde hace 7 años que comenzó a ser una artista internacional.

La cantante pop recién estrenó su canción ‘Illusion’ la cual forma parte de su tercer álbum de estudio, y él cual está por ver la luz el próximo 3 de mayo. De eso y más fue que la originaria de Kosovo habló con la famosa revista Time.

“El disco en su conjunto es más maduro. Definitivamente, no soy la misma persona que cuando escribí mi primer álbum. He evolucionado y he aprendido tanto... tomándomelo como viene, sin ver nada como malo o algo como un revés”, explicó la estrella al famoso medio.