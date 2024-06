Edgar Landaverde, mejor conocido como ‘Callejas 503’ en YouTube, fallece a sus 37 años

¿CÓMO INICIÓ ‘CALLEJAS 503’ EN REDES SOCIALES?

El influencer salvadoreño, creó en el 2012 un canal en YouTube en donde aparecía probando comida, viajando y compartiendo detalles de su vida diaria en formato de blogs.

Por lo que se puede observar en su contenido, su sentido del humor siempre resaltó desde sus inicios.

Siempre defendió su trabajo como creador de contenido, pues su formato evolucionó con el tiempo y siempre se adaptó con las novedades de la plataforma, generando más interacción desde otras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde superó los 95 mil seguidores.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Fofo Márquez seguirá en la cárcel! Se queda en penal dos meses más; piden ampliar plazo

En su video titulado “50 cosas sobre mí”, puso en evidencia, las crisis a las que se enfrentó por ser creador de contenido en un país como El Salvador, en donde sentía que era poco valorado su trabajo.

“Me gusta muchísimo que las marcas o las personas valoren mi trabajo porque aquí en mi país, que es El Salvador, las marcas aquí para empezar no apoyan a uno que es como creador de contenido, prefieren pagar un ver... por salir en la televisión, incluso uno les podría dar tal vez mejor publicidad que ellos, tal vez no lo digo en cantidad, pero nuestra publicidad es efectiva y tenemos nuestro alcance, entonces me gusta que me valoren en ese sentido. La mayoría de empresas te tratan de comprar con canjes y les duele como invertir en uno y en otros lados se van de bolsa, ahí se las dejan ir, en la radio, en la tele, cuando ¿quién mira tele, quién escucha la radio?, ya todo es internet hoy”.