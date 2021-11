El aborto en Hollywood: Famosas y su interrupción del embarazo

“Con la esperanza de alejar las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables a las que afectará inmediatamente, comparto mi propia experiencia”, escribió Thurman en una carta a The Washington Post.

Tras hablar con su familia y evaluar la situación, tomó la decisión. Abortó en Alemania, donde se encontraba. “Dolió muchísimo, pero no me quejé. Había internalizado tanta vergüenza que sentí que merecía el dolor”.

“No me arrepiento del caminó que he recorrido”, aseguró la protagonista de “Kill Bill”, quien añadía: “Ese aborto fue la decisión más difícil de mi vida, pero me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser años después”.

OTRAS FAMOSAS CONTARON SU CASO

Hace dos años, la también actriz Alyssa Milano contó en su podcast “Alyssa Milano: Sorry, Not Sorry”, que interrumpió dos embarazos, que sucedieron mientras tomaba anticonceptivos, de forma voluntaria en 1993.