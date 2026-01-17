‘El Caballero de los Siete Reinos’: la nueva apuesta de HBO Max para expandir el mundo de ‘Game of Thrones’

Una nueva serie envuelta entre espadas, escudos, acción, leyendas y aventuras llega al catálogo de la plataforma de streaming, llega este domingo para cumplir la misión de mantener al universo de George R. R. Martin vigente en la tv: ‘El Caballero de los Siete Reinos’. Esta serie además de ser la gran apuesta del inicio del 2026 de la plataforma, es también la carta de oro para el prime time de cada domingo, ya que la primera temporada consta de 6 episodios que serán liberados cada semana en la plataforma a las 21:00 horas en México, tal como cada serie que llega los domingos como estelar. La nueva historia que parte de la exitosa ‘Juego de Tronos’ llega hoy a la audiencia después de años de esperarla y de tener como predecesora la también apabullante ‘La Casa del Dragón’ llega para demostrar que este universo creado por George R.R. Martin tiene mucho que dar en la pantalla chica.

DETRÁS DE LA ESPADA, ARMADURA Y TRONOS En esta primera temporada se deberá seguir de cerca a los principales personajes, interpretados por Peter Claffey como ‘Duncan el Alto’, un caballero errante de origen humilde. Dexter Sol Ansell que da vida a ‘Aegon Egg Targaryen’, un príncipe de la dinastía Targaryen y escudero de Duncan. Y a Finn Bennett como ‘Aerion Targaryen’, el hermano mayor de Egg. Y así es como es presentada la serie, una historia que ‘limpió’ de Game of Thrones las escenas de sexo, la violencia extrema, las conspiraciones políticas y el drama familiar, para dar paso a una historia centrada en el honor, la cabellorisad y el heroísmo.

SUPERAR LOS OBSTÁCULOS En una charla con Reforma el protagonista de esta nueva aventura dijo que aprendió de dar vida a ‘Dexter’, el protagonista de la aventura. “Es muy fácil identificarme con el personaje, porque me pasa igual que Dunk: aprendo muchísimo de Dexter cada día en el set. Egg le ayuda a Dunk a navegar por el mundo y descubrí que Dexter también me está ayudando a navegar por la vida”, aseguró Claffey en entrevista virtual. Basado en ‘El Caballero Errante’ (“The Hedge Knight”), la primera de las novelas cortas que conforman la saga “Cuentos de Dunk y Egg”, este spin off, desde su concepción a manos de Ira Parker y George R.R. Martin, se planteó con un tono más ligero y cómico.

AVENTURAS SEGURAS La secuencia inicial lo demuestra: Dunk cava una tumba para el caballero al que escudaba, Ser Arlan de Pennytree; da un discurso inspirador bajo la lluvia, y el icónico tema musical de Game of Thrones comienza a sonar... Todo mientras el protagonista hace del baño. “Pero la vulnerabilidad del personaje también me fue bastante fácil, porque a veces yo también soy un poco introvertido. Puedo ser extrovertido, pero creo que me identifico más con Dunk en ciertas cosas, como su ansiedad social”. Si bien no hay Caminantes Blancos, grandes batallas o dragones, El Caballero de los Siete Reinos (que transcurre 100 años antes de los hechos de la serie principal) lo compensa con mucho corazón y una química entrañable entre Claffey, de 29 años, y Ansell, de 11. ”No esperaba tanto profesionalismo de alguien tan joven. Durante toda la temporada me sentí sumamente asombrado y atraído por su profesionalismo, especialmente durante la preparación”, recuerda Claffey, un irlandés de 1.95 metros.