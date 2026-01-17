¡Homenaje a la ‘Reina del Tex-Mex’! El Museo del Grammy expone objetos íntimos de Selena

La huella de Selena Quintanilla permanece viva en la cultura mexicana y en la comunidad hispana de Estados Unidos, en gran medida gracias a la labor de su familia por mantener vigente su legado. En esta ocasión, y en colaboración con el Museo del Grammy, se exhiben objetos íntimos que formaron parte de la vida artística de la intérprete de ‘Como la Flor’.

De acuerdo con EFE, atuendos, premios y recuerdos personales de Selena Quintanilla conforman una nueva exposición temporal dedicada a la Reina del Tex-Mex en Los Ángeles. Se trata de una muestra que, según su hermana Suzette, es profundamente personal y adquiere un significado emocional aún mayor para la familia tras la reciente muerte de su padre.

“Todo lo expuesto significa algo para mí. Cuando Selena falleció, todo adquirió un significado diferente. Acabo de perder a mi padre, así que cada pequeña cosa que tengo o que antes no notaba, ahora me llama la atención”, dijo Suzette, quien enfrentó la pérdida de Abraham Quintanilla Jr. el pasado 13 de diciembre.