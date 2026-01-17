¡Homenaje a la ‘Reina del Tex-Mex’! El Museo del Grammy expone objetos íntimos de Selena

Show
/ 17 enero 2026
    ¡Homenaje a la ‘Reina del Tex-Mex’! El Museo del Grammy expone objetos íntimos de Selena
    Tesoro. Vestidos, accesorios y el último micrófono que usó Selena en el escenario forman parte del homenaje a su legado musical. FOTO: EFE

La exhibición reúne piezas como el último micrófono que utilizó —manchado con su característico labial rojo—, vestuarios icónicos y huevos decorativos de su colección personal

La huella de Selena Quintanilla permanece viva en la cultura mexicana y en la comunidad hispana de Estados Unidos, en gran medida gracias a la labor de su familia por mantener vigente su legado. En esta ocasión, y en colaboración con el Museo del Grammy, se exhiben objetos íntimos que formaron parte de la vida artística de la intérprete de ‘Como la Flor’.

De acuerdo con EFE, atuendos, premios y recuerdos personales de Selena Quintanilla conforman una nueva exposición temporal dedicada a la Reina del Tex-Mex en Los Ángeles. Se trata de una muestra que, según su hermana Suzette, es profundamente personal y adquiere un significado emocional aún mayor para la familia tras la reciente muerte de su padre.

“Todo lo expuesto significa algo para mí. Cuando Selena falleció, todo adquirió un significado diferente. Acabo de perder a mi padre, así que cada pequeña cosa que tengo o que antes no notaba, ahora me llama la atención”, dijo Suzette, quien enfrentó la pérdida de Abraham Quintanilla Jr. el pasado 13 de diciembre.

UNA EXPOSICIÓN CON AMOR

Esta es la primera vez que objetos personales de la estrella, fallecida en 1995, salen del Museo de Selena, ubicado en Corpus Christi, Texas.

De acuerdo con la comisaria de la exhibición, Kelsey Goelz, la muestra titulada Selena: From Texas to the World es “una especie de versión reducida del museo en Texas”, explicó la experta a EFE.

La exhibición abrió sus puertas al público este jueves y permanecerá disponible hasta el próximo 16 de marzo.

$!Joyas. Una de las piezas que podrán disfrutarse es el vestuario utilizado para promocionar ‘Amor Prohibido’.
Joyas. Una de las piezas que podrán disfrutarse es el vestuario utilizado para promocionar ‘Amor Prohibido’. FOTO: EFE

Incluye vestuarios icónicos como la blusa blanca de volantes, la chaqueta de cuero negro y los aros dorados que usó para la portada del sencillo Amor prohibido, uno de sus temas más emblemáticos. También se exhibe el vestido blanco bordado con canutillos plateados con el que recibió el Grammy a Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994, y que posteriormente utilizó en el video de No me queda más.

Otras prendas populares, como el conjunto blanco —brasier y pantalón— que usó en un concierto en el Astrodome de Houston en 1994, así como otro atuendo rojo similar utilizado en San Antonio ese mismo año, engalanan la sala ubicada en el cuarto piso del museo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ganó el doblaje! Eugenio Derbez confirma que dará voz a ‘Burro’ en ‘Shrek 5’

Asimismo, el último micrófono que utilizó en el escenario, adornado con una flor blanca y manchado de su característico labial rojo, así como cuatro huevos decorativos de su colección personal —que superaba las 500 piezas—, entre muchos otros objetos, completan la exhibición. (Con información de EFE)

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


Los Ángeles

Personajes


Selena Quintanilla

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza