¡Homenaje a la ‘Reina del Tex-Mex’! El Museo del Grammy expone objetos íntimos de Selena
La exhibición reúne piezas como el último micrófono que utilizó —manchado con su característico labial rojo—, vestuarios icónicos y huevos decorativos de su colección personal
La huella de Selena Quintanilla permanece viva en la cultura mexicana y en la comunidad hispana de Estados Unidos, en gran medida gracias a la labor de su familia por mantener vigente su legado. En esta ocasión, y en colaboración con el Museo del Grammy, se exhiben objetos íntimos que formaron parte de la vida artística de la intérprete de ‘Como la Flor’.
De acuerdo con EFE, atuendos, premios y recuerdos personales de Selena Quintanilla conforman una nueva exposición temporal dedicada a la Reina del Tex-Mex en Los Ángeles. Se trata de una muestra que, según su hermana Suzette, es profundamente personal y adquiere un significado emocional aún mayor para la familia tras la reciente muerte de su padre.
“Todo lo expuesto significa algo para mí. Cuando Selena falleció, todo adquirió un significado diferente. Acabo de perder a mi padre, así que cada pequeña cosa que tengo o que antes no notaba, ahora me llama la atención”, dijo Suzette, quien enfrentó la pérdida de Abraham Quintanilla Jr. el pasado 13 de diciembre.
UNA EXPOSICIÓN CON AMOR
Esta es la primera vez que objetos personales de la estrella, fallecida en 1995, salen del Museo de Selena, ubicado en Corpus Christi, Texas.
De acuerdo con la comisaria de la exhibición, Kelsey Goelz, la muestra titulada Selena: From Texas to the World es “una especie de versión reducida del museo en Texas”, explicó la experta a EFE.
La exhibición abrió sus puertas al público este jueves y permanecerá disponible hasta el próximo 16 de marzo.
Incluye vestuarios icónicos como la blusa blanca de volantes, la chaqueta de cuero negro y los aros dorados que usó para la portada del sencillo Amor prohibido, uno de sus temas más emblemáticos. También se exhibe el vestido blanco bordado con canutillos plateados con el que recibió el Grammy a Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994, y que posteriormente utilizó en el video de No me queda más.
Otras prendas populares, como el conjunto blanco —brasier y pantalón— que usó en un concierto en el Astrodome de Houston en 1994, así como otro atuendo rojo similar utilizado en San Antonio ese mismo año, engalanan la sala ubicada en el cuarto piso del museo.
Asimismo, el último micrófono que utilizó en el escenario, adornado con una flor blanca y manchado de su característico labial rojo, así como cuatro huevos decorativos de su colección personal —que superaba las 500 piezas—, entre muchos otros objetos, completan la exhibición. (Con información de EFE)