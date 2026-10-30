El Instituto de Lenguas Extranjeras de la UAdeC celebra la primera edición de ‘CALAVARIA’

Saltillo es el punto en el que convergen la tradición y la fiesta con motivo del Día de Muertos. Distintos lugares de la ciudad han abierto sus puertas para albergar festivales coloridos, donde la gente demuestra su talento, el gozo por la vida y la muerte, y el amor por la cultura mexicana.

El Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fue el espacio predilecto para una de estas celebraciones, correspondiente al primer festival de Día de Muertos que se celebra en el recinto. Bajo el nombre ‘CALAVARIA’, estudiantes de preparatoria y licenciatura tuvieron una entusiasta participación que terminó por sorprender al público en la noche del 29 de octubre.