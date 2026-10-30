El Instituto de Lenguas Extranjeras de la UAdeC celebra la primera edición de ‘CALAVARIA’

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    El Instituto de Lenguas Extranjeras de la UAdeC celebra la primera edición de ‘CALAVARIA’

Organizado por el maestro César Alonso Valdés con apoyo de la comunidad universitaria, el evento reunió altares, esculturas de cine, pasarela de catrinas y presentaciones artísticas

Saltillo es el punto en el que convergen la tradición y la fiesta con motivo del Día de Muertos. Distintos lugares de la ciudad han abierto sus puertas para albergar festivales coloridos, donde la gente demuestra su talento, el gozo por la vida y la muerte, y el amor por la cultura mexicana.

El Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fue el espacio predilecto para una de estas celebraciones, correspondiente al primer festival de Día de Muertos que se celebra en el recinto. Bajo el nombre ‘CALAVARIA’, estudiantes de preparatoria y licenciatura tuvieron una entusiasta participación que terminó por sorprender al público en la noche del 29 de octubre.

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$!Alumnos del taller de plastilina exhibieron esculturas de monstruos icónicos del cine de terror junto a figuras alegóricas de la tradición mexicana.
Alumnos del taller de plastilina exhibieron esculturas de monstruos icónicos del cine de terror junto a figuras alegóricas de la tradición mexicana. FRANCISCO MUÑIZ

Desde inicios del mes de septiembre, los organizadores planearon cuidadosamente el evento, que ofreció un altar dedicado a sus familiares fallecidos, un cementerio de artistas de la época de Oro del cine mexicano y la exposición de esculturas de cabezas de monstruos de épicas películas de terror, además de las tradicionales figuras alegóricas.

$!El maestro César Alonso Valdés y el director Juan Manuel Morales Santoyo encabezaron el esfuerzo organizativo del evento.
El maestro César Alonso Valdés y el director Juan Manuel Morales Santoyo encabezaron el esfuerzo organizativo del evento. FRANCISCO MUÑIZ

De acuerdo con el programa oficial, el foro albergó números artísticos de danza y música, así como una pasarela de catrines y catrinas. Dentro de las talentosas presentaciones, destacó la del dúo acústico MALVA.

$!El dúo acústico MALVA formó parte del foro artístico que amenizó la jornada festiva en ‘CALAVARIA’.
El dúo acústico MALVA formó parte del foro artístico que amenizó la jornada festiva en ‘CALAVARIA’. FRANCISCO MUÑIZ

La organización estuvo a cargo del maestro César Alonso Valdés, quien, de la mano de estudiantes del taller de teatro y de plastilina, logró hacer de este festejo una experiencia memorable. También es importante destacar que se contó con el apoyo del director del Instituto, Juan Manuel Morales Santoyo.

$!La pasarela de catrines y catrinas fue uno de los momentos más destacados durante el programa artístico del festival.
La pasarela de catrines y catrinas fue uno de los momentos más destacados durante el programa artístico del festival. FRANCISCO MUÑIZ

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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