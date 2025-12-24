El Manual de Ned: Daniel Curtis Lee tiende la mano a Tylor Chase en Navidad

Show
/ 24 diciembre 2025
    El Manual de Ned: Daniel Curtis Lee tiende la mano a Tylor Chase en Navidad
    Daniel Curtis Lee compartió un nuevo mensaje solicitando a sus seguidores información sobre centros de rehabilitación que pudieran aceptar a su amigo. Foto: Especial

El actor de El manual de Ned busca a su excompañero para ayudarlo.

La solidaridad entre exestrellas infantiles volvió a cobrar fuerza en vísperas de Navidad. Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Cookie en El manual de supervivencia escolar de Ned, emprendió la búsqueda de Tylor Chase, su antiguo compañero de reparto, luego de que se diera a conocer que el actor atraviesa una situación de calle en California.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó?... actor de ‘El Manual de Ned’ ahora es indigente; necesita ayuda médica (video)

Chase, quien dio vida a Martin Qwerly en la popular serie de Nickelodeon, ha conmovido a miles de fanáticos que crecieron viendo el programa. Su historia también impactó a quienes compartieron set con él durante la adolescencia, motivando a varios a intentar tenderle ayuda, aun cuando el propio actor se ha mostrado reticente a recibirla.

$!La solidaridad entre exestrellas infantiles volvió a cobrar fuerza en vísperas de Navidad.
La solidaridad entre exestrellas infantiles volvió a cobrar fuerza en vísperas de Navidad. Foto: Especial

El pasado 23 de diciembre, Daniel Curtis Lee documentó a través de redes sociales su primer encuentro con Chase. El actor, hoy de 34 años, viajó desde Los Ángeles hasta Riverside para localizar a su excompañero, quien no participa en un proyecto actoral desde hace más de una década. Tras conversar brevemente con un oficial, ambos compartieron una comida en una pizzería local y continuaron el día hablando de su pasado y su presente.

Más tarde, Curtis Lee llevó a Chase a un hotel, donde le ofreció alojamiento para pasar la noche, un gesto significativo al realizarse a pocas horas de Noche Buena y Navidad. Durante el almuerzo, el actor también facilitó una llamada con Devon Werkheiser, protagonista de la serie y recordado por interpretar a Ned, para que pudiera conversar directamente con Tylor y expresarle su apoyo.

Este acto se suma a otros intentos previos por ayudar a Chase. Días antes, Shaun Weiss, conocido por su participación en películas juveniles de los años noventa, también había mostrado públicamente su intención de apoyarlo. Sin embargo, de acuerdo con reportes, Chase ha rechazado en distintas ocasiones la ayuda formal ofrecida por autoridades y conocidos.

Lejos de rendirse, Daniel Curtis Lee compartió un nuevo mensaje solicitando a sus seguidores información sobre centros de rehabilitación que pudieran aceptar a su amigo. Además, manifestó su intención de buscar un asesor financiero para crear un fideicomiso, con el objetivo de que los fondos recaudados se destinen directamente a la recuperación y estabilidad de Chase.

Las reacciones de los fanáticos no tardaron en llegar, destacando el gesto humano del actor. Comentarios de apoyo y gratitud inundaron sus publicaciones, subrayando que, más allá de la fama televisiva, el vínculo entre compañeros puede perdurar y transformarse en acciones concretas de ayuda cuando más se necesitan.

Temas


Navidad
Viral
Actores

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Varias personas acudieron desde temprano para completar compras pendientes, especialmente para la cena.

Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico
Autoridades federales reportaron a mediados de este año dos de los golpes más fuertes en materia de combate al huachicol en Coahuila.

Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
Una de las historias más conocidas y cuestionadas, es la relación entre la famosa marca de refrescos Coca-Cola y el icónico personaje de traje rojo navideño, Santa Claus.

Coca-Cola creó a Santa Claus... Esta es la verdad detrás del mito navideño
Edwuar de la Cruz Ramírez Franco recibió una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos y repatriar el cuerpo de su hijo Federico, mientras su esposa permanece hospitalizada tras el accidente aéreo de la Secretaría de Marina en Galveston, Texas.

Padre de niño fallecido en accidente aéreo viajará para trasladar el cuerpo y apoyar a su esposa sobreviviente
Durante este 24 de diciembre se desarrolló un evento histórico, al ser el día en que el papa León XIV celebró su primera Misa de Gallo en la Basílica de San Pedro, a solo unas cuantas horas de la Navidad.

Papa León XIV ofrece su primera Misa de Gallo, previo a Navidad, desde la Basílica de San Pedro
NORAD y Google ofrecen mapas interactivos para rastrear en tiempo real el viaje mundial de Santa Claus este 24 de diciembre, incluido su paso por México durante la Nochebuena.

Sigue en vivo el recorrido de Santa Claus 2025: a qué hora llega a México y cómo verlo online
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)