El Manual de Ned: Daniel Curtis Lee tiende la mano a Tylor Chase en Navidad

Chase, quien dio vida a Martin Qwerly en la popular serie de Nickelodeon , ha conmovido a miles de fanáticos que crecieron viendo el programa. Su historia también impactó a quienes compartieron set con él durante la adolescencia, motivando a varios a intentar tenderle ayuda, aun cuando el propio actor se ha mostrado reticente a recibirla.

La solidaridad entre exestrellas infantiles volvió a cobrar fuerza en vísperas de Navidad. Daniel Curtis Lee , recordado por interpretar a Cookie en El manual de supervivencia escolar de Ned , emprendió la búsqueda de Tylor Chase , su antiguo compañero de reparto, luego de que se diera a conocer que el actor atraviesa una situación de calle en California.

El pasado 23 de diciembre, Daniel Curtis Lee documentó a través de redes sociales su primer encuentro con Chase. El actor, hoy de 34 años, viajó desde Los Ángeles hasta Riverside para localizar a su excompañero, quien no participa en un proyecto actoral desde hace más de una década. Tras conversar brevemente con un oficial, ambos compartieron una comida en una pizzería local y continuaron el día hablando de su pasado y su presente.

Más tarde, Curtis Lee llevó a Chase a un hotel, donde le ofreció alojamiento para pasar la noche, un gesto significativo al realizarse a pocas horas de Noche Buena y Navidad. Durante el almuerzo, el actor también facilitó una llamada con Devon Werkheiser, protagonista de la serie y recordado por interpretar a Ned, para que pudiera conversar directamente con Tylor y expresarle su apoyo.

Este acto se suma a otros intentos previos por ayudar a Chase. Días antes, Shaun Weiss, conocido por su participación en películas juveniles de los años noventa, también había mostrado públicamente su intención de apoyarlo. Sin embargo, de acuerdo con reportes, Chase ha rechazado en distintas ocasiones la ayuda formal ofrecida por autoridades y conocidos.

Lejos de rendirse, Daniel Curtis Lee compartió un nuevo mensaje solicitando a sus seguidores información sobre centros de rehabilitación que pudieran aceptar a su amigo. Además, manifestó su intención de buscar un asesor financiero para crear un fideicomiso, con el objetivo de que los fondos recaudados se destinen directamente a la recuperación y estabilidad de Chase.

Las reacciones de los fanáticos no tardaron en llegar, destacando el gesto humano del actor. Comentarios de apoyo y gratitud inundaron sus publicaciones, subrayando que, más allá de la fama televisiva, el vínculo entre compañeros puede perdurar y transformarse en acciones concretas de ayuda cuando más se necesitan.