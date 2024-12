‘El PRI sabe gobernar’... Arremeten en redes contra Adrián Marcelo al destaparse como priista

“He estado en Escobedo, y Escobedo ha crecido un ch*ngo. Fuera de p*do, insisto: Dejen a los que saben gobernar, gobernar. ¿Quiénes? El PRI. El PRI sabe gobernar, ahí están los naranjas dándose de v*rgazos, wey. No le saben, no saben robar bien, no saben gobernar, no saben dejar obra. Los que le saben a cómo manejar una ciudad y que la gente esté tranquila, que no le roben casa habitación, que el transporte pase rápido solo hay unos: el PAN o el PRI, de ahí en fuera ahí está el c*gadero”, dijo el ex integrante de La Casa de los Famosos México.

Estas declaraciones desataron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron indignados ante sus comentarios. La postura del comediante provocó divisiones, con algunos seguidores apoyando su opinión, mientras que otros lo acusaron de desconocer la realidad del país y de ser un representante de los intereses del “PRIAN”.

Entre las críticas, un usuario lo calificó como “ignorante, racista, clasista y ridículo”, lo que llevó a sus seguidores a defenderlo con vehemencia. Aunque Marcelo no ha respondido directamente a las críticas, su comentario en redes sociales refuerza su postura política y provoca la reacción habitual de sus seguidores.

Este tipo de controversias no son nuevas para el conductor, quien ha sido conocido por sus opiniones polémicas sobre temas sociales y políticos. Su estilo irreverente y sus comentarios directos han sido una constante en su carrera, tanto en el ámbito del entretenimiento como en las discusiones públicas.

LOS ESCÁNDALOS DEL PRI

El PRI, al que Marcelo ha elogiado, ha sido un partido históricamente señalado por casos de corrupción. Algunos de los escándalos más sonados incluyen:

El Pemexgate: Un escándalo donde se desvió dinero de Petróleos Mexicanos (Pemex) para financiar la campaña del PRI en el año 2000. Se estima que se usaron alrededor de 500 millones de pesos en recursos desviados.

La Estafa Maestra: Un esquema de desvío de fondos públicos a través de universidades y empresas fantasma. Mencionado durante la administración de Enrique Peña Nieto, incluyó asignaciones directas a entidades educativas sin cumplir con los servicios contratados.

Caso Odebrecht: La constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado sobornos a políticos mexicanos, incluyendo acuerdos durante el gobierno de Peña Nieto. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue señalado en el caso.

El Fobaproa: Aunque originado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro convirtió deudas privadas en deuda pública, generando controversia sobre las prácticas políticas y económicas del PRI.

Robo del Siglo: Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el hermano del presidente, Raúl Salinas, estuvo involucrado en escándalos de corrupción relacionados con el lavado de dinero y mal uso de recursos.

A pesar de esto, figuras como Marcelo continúan viendo en el PRI un modelo de “buen gobierno”, aunque este punto de vista es ampliamente cuestionado por quienes critican su legado y la corrupción dentro de sus filas.

Por supuesto, este comentario desató todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde internautas se lanzaron con dureza en contra del comediante. Hubo comentarios de todo tipo, y aunque el afectado no ha dicho nada de manera textual, sí compartió una crítica en su cuenta de Twitter, al parecer con el objetivo de que sus fans lo defendieran.

La crítica que compartió Adrián Marcelo dice: “Realmente considero que Adrián Marcelo podría ser el Xóchitl Gálvez del 2030: Un personaje ignorante, racista, clasista, ridículo, vulgar y sin idea del mundo. En resumen, un gran representante de los votantes del PRIAN”.

Como era de esperarse, los fanáticos del regiomontano, que no son pocos, se fueron en contra del internauta que escribió el mensaje. Este tipo de reacción es algo que el comediante ya ha hecho en el pasado cuando protagoniza alguna controversia.