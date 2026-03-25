‘El Señor de los Anillos’... preparan nueva película sobre Sam, Merry y Pippin, después de la partida de Frodo

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/ 25 marzo 2026
    ‘El Señor de los Anillos’... preparan nueva película sobre Sam, Merry y Pippin, después de la partida de Frodo
    La saga de El Señor de los Anillos regresa con una nueva historia centrada en Sam, Merry y Pippin, situada años después de la partida de Frodo, bajo la producción de Peter Jackson. VANGUARDIA/ARCHIVO

Confirman nueva película de El Señor de los Anillos sobre Sam, Merry y Pippin. Conoce la trama, elenco creativo y lo que se sabe del proyecto

El universo de El Señor de los Anillos continúa expandiéndose. El cineasta neozelandés Peter Jackson confirmó el desarrollo de una nueva película titulada “The Lord of the Rings: Shadows of the Past”, una producción que explorará eventos posteriores a la historia principal que conquistó al público mundial.

El anuncio se dio a conocer a través de un video difundido por Warner Bros., donde se revelaron los primeros detalles del proyecto. La cinta formará parte de una nueva etapa dentro de la franquicia, que busca recuperar historias no exploradas en las adaptaciones originales.

Esta producción se suma a otro proyecto ya en marcha, “The Hunt for Gollum”, dirigido por Andy Serkis y programado para estrenarse en 2027, lo que confirma el renovado interés por expandir la narrativa de la Tierra Media.

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UNA TRAMA CENTRADA EN SAM, MERRY Y PIPPIN

A diferencia de la trilogía original, esta nueva historia dejará de lado a Frodo como protagonista y pondrá el foco en Sam, Merry y Pippin, tres de los personajes más queridos por los seguidores de la saga.

Según los primeros avances, la trama se desarrollará 14 años después de la partida de Frodo, cuando los hobbits emprenden un nuevo viaje con el objetivo de revivir los primeros pasos de su aventura en la Tierra Media.

En paralelo, Elanor, hija de Sam, descubrirá un secreto oculto relacionado con la Guerra del Anillo, lo que abrirá nuevas interrogantes sobre los eventos que marcaron el destino de ese universo.

¿Podríamos hacer algo fiel a los libros y al mismo tiempo respetar las películas?”, planteó Stephen Colbert, quien participa como guionista del proyecto.

UN EQUIPO CREATIVO INESPERADO

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la participación del presentador estadounidense Stephen Colbert, quien estará a cargo del guion junto a su hijo, Peter McGee.

Colbert, reconocido por su pasión por la obra de J.R.R. Tolkien, explicó que la historia se inspira en capítulos iniciales de “La comunidad del anillo” que no fueron incluidos en la primera película de la trilogía.

No es la primera vez que Colbert colabora con este universo. En 2013 tuvo una breve aparición en “El Hobbit: La desolación de Smaug”, y posteriormente dirigió el cortometraje “Darrylgorn”, ambientado en la misma narrativa fantástica.

EL LEGADO DE UNA SAGA QUE MARCÓ AL CINE

La franquicia de El Señor de los Anillos se mantiene como una de las más influyentes en la historia del cine contemporáneo. Bajo la dirección de Peter Jackson, las películas lograron consolidarse tanto en taquilla como en crítica.

• La trilogía original ganó 17 premios Óscar

• “El retorno del rey” obtuvo 11 estatuillas, incluyendo mejor película

• Es considerada una de las adaptaciones literarias más exitosas

El impacto cultural de la saga ha trascendido generaciones, manteniendo vigente el interés por nuevas historias dentro de la Tierra Media.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA NUEVA ETAPA DE LA SAGA

El regreso de este universo cinematográfico ha despertado expectativas entre fanáticos y críticos, especialmente por el enfoque en personajes secundarios.

• La historia retomará elementos no adaptados de los libros originales

• Sam, Merry y Pippin serán protagonistas por primera vez en cine

• La narrativa explorará eventos previos y posteriores a la Guerra del Anillo

Queremos contar una historia que se sienta parte del mismo mundo”, han adelantado los creadores, en un intento por mantener la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno global.

Con este nuevo proyecto, la Tierra Media vuelve a abrir sus puertas, esta vez desde una perspectiva distinta, pero conectada con el legado que dejó una de las franquicias más emblemáticas del cine.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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