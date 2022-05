‘El superhéroe que cambió Hollywood’, el Spider- Man de Sam Raimi cumple dos décadas

Hace 20 años se estrenaba la película que sentó las bases del género más dominante en la industria cinematográfica actual: el cine de superhéroes. Una historia que después de todos estos años sigue conquistando al público. En 2002 la cinta dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire llegaba a la pantalla grande, recaudando 825 millones de dólares en todo el mundo. En ese momento se convirtió en la película de superhéroes más taquillera de todos los tiempos.

Cabe resaltar que sin el “Spider-Man” de Raimi y su repercusión, no habría Universo Cinematográfico de Marvel, ni películas como “Avengers” y ciertamente “Spider-Man: No Way Home” no existiría o al menos no hubiera tenido la fama que tiene ahora. Cuando mencionamos el nombre de Sam Rami los siguiente que pasa por nuestra mente es Spiderman y nos resulta increíble pensar que estuvo a punto de no ser él, quien dirigiera la cinta, al menos así lo creyó en aquella época. En una entrevista reciente con Variety, el cineasta confesó que nunca pensó quedaría a cargo del famoso filme.