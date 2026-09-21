El temido club de los 27... Muere Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford

La muerte del modelo ocurrió el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación , de acuerdo con información confirmada por representantes de su familia y autoridades del condado de Los Ángeles. Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido determinada oficialmente.

Presley Gerber , hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años , una edad que volvió a colocar en la conversación pública al llamado Club de los 27 , término utilizado para referirse a varios músicos y artistas que fallecieron a esa edad.

Presley era hermano mayor de Kaia Gerber, quien también desarrolló una carrera como modelo. A lo largo de los últimos años, el joven había hablado públicamente sobre su salud mental y había reducido su presencia en redes sociales mientras atravesaba dificultades personales.

LA HISTORIA DE PRESLEY Y EL LLAMADO CLUB DE LOS 27

Presley Gerber nació el 2 de julio de 1999 y siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda. Trabajó para firmas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana, además de aparecer junto a Cindy Crawford en una campaña de Pepsi relacionada con el Super Bowl LII.

Su muerte a los 27 años provocó que medios y usuarios de redes sociales recordaran el llamado Club de los 27, una expresión de la cultura popular que agrupa de manera simbólica a artistas que murieron a esa edad. Entre los nombres más conocidos están Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison.

Sin embargo, el llamado Club de los 27 no es una organización ni un fenómeno médico reconocido. La coincidencia de edad ha sido estudiada y discutida durante años en la cultura popular, pero no existe evidencia que permita afirmar que cumplir 27 años provoque por sí mismo un mayor riesgo de muerte.

KAIA GERBER HABLÓ SOBRE LAS DIFICULTADES DE SU HERMANO

La relación entre Presley y Kaia también ha sido abordada públicamente. En una entrevista publicada por Vogue en septiembre de 2026, Kaia habló sobre el impacto que las dificultades de su hermano tuvieron en la dinámica familiar.

La modelo explicó que la situación familiar la llevó a asumir un papel particular dentro de su entorno. Al hablar sobre esa experiencia, expresó: “Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera pone todo en perspectiva”.

Kaia también contó que llegó a verse a sí misma como la hija que generaba menos preocupaciones y que evitaba pedir ayuda. “Creo que por eso también comencé a identificarme como la que era fácil de llevar y nunca quise pedir ayuda. Porque sentía que era demasiado tener dos hijos que necesitaran atención”, relató.

PRESLEY HABÍA HABLADO DE SU SALUD MENTAL

Antes de su fallecimiento, Presley había utilizado sus plataformas para hablar sobre salud mental. En noviembre de 2025 explicó que se había alejado de las redes sociales para concentrarse en su bienestar y posteriormente impulsó una iniciativa llamada Mental Health Mondays, enfocada en abrir conversaciones sobre estos temas.

Su trayectoria también estuvo marcada por episodios que recibieron atención mediática. En 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, un caso que posteriormente formó parte de la cobertura sobre su vida fuera de las pasarelas.

Aunque algunos reportes periodísticos han mencionado posibles circunstancias relacionadas con su muerte, las autoridades no habían establecido oficialmente la causa al momento de los primeros informes. La investigación forense contempla estudios adicionales para determinar qué ocurrió.

LA FAMILIA GERBER-CRAWFORD PIDE PRIVACIDAD

La muerte de Presley fue confirmada por una portavoz de la familia, mientras que el médico forense del condado de Los Ángeles informó que el fallecimiento ocurrió en un centro de rehabilitación. La autoridad no dio a conocer inicialmente una causa oficial.

La familia Gerber-Crawford pidió privacidad durante este momento. Presley era hijo de dos figuras conocidas de la industria estadounidense: Cindy Crawford, una de las modelos más reconocidas de su generación, y Rande Gerber, empresario vinculado al sector de la hospitalidad.

La noticia también generó reacciones debido a la edad del modelo y a la conversación previa sobre sus problemas personales. No obstante, mientras continúa el proceso forense, cualquier versión sobre la causa específica de su muerte debe considerarse no confirmada oficialmente.

DATOS CURIOSOS

· El llamado Club de los 27 reúne de manera simbólica a artistas que murieron a esa edad; no se trata de una institución formal.

· Cindy Crawford apareció junto a Presley en una campaña de Pepsi relacionada con el Super Bowl LII.

· Presley trabajó como modelo para marcas internacionales como Calvin Klein y Dolce & Gabbana.