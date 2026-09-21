La Casa de los Famosos México... ¿Quién fue el eliminado del domingo 20 de septiembre?

La competencia de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a reducir su número de habitantes. Durante la octava gala de eliminación, realizada el domingo 20 de septiembre, Cynthia Klitbo quedó fuera del reality luego de no conseguir los votos suficientes del público para continuar en la contienda. La actriz llegó a la etapa definitiva de la noche junto con Ernesto Laguardia, después de que el programa anunciara de manera escalonada quiénes habían conseguido mantenerse en la competencia. La tensión aumentó conforme la lista de salvados se redujo hasta dejar únicamente a dos habitantes en riesgo.

La placa original estuvo integrada por Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Karina Torres, Memo Schutz y Ese Pérez. Sin embargo, el panorama cambió después de que Mariana Ochoa obtuviera la salvación y decidiera utilizarla para protegerse a sí misma.

LA PLACA SE REDUJO ANTES DE LA GALA FINAL Durante los días previos a la eliminación, los cinco nominados enfrentaron una semana marcada por posicionamientos, discusiones y movimientos entre alianzas. La cercanía de la gran final también comenzó a modificar la convivencia dentro de la casa, donde cada decisión tiene mayor peso conforme quedan menos participantes. La ceremonia incluyó uno de los momentos más emotivos de la semana cuando los habitantes recibieron mensajes de sus familiares. Las palabras de sus seres queridos provocaron lágrimas entre algunos concursantes y contrastaron con la tensión que había dominado los días anteriores.

Antes de la gala del domingo, Mariana Ochoa consiguió la salvación. La cantante decidió utilizar el beneficio para ella misma, por lo que dejó la placa y permitió que la votación se concentrara en los cinco habitantes que permanecían en riesgo. · Cynthia Klitbo · Ernesto Laguardia · Karina Torres · Memo Schutz · Ese Pérez Con la salida de Mariana de la placa, el resto de los nominados dependió del respaldo de la audiencia para continuar dentro de La Casa de los Famosos México. GALILEA MONTIJO ANUNCIÓ A LOS HABITANTES SALVADOS Durante la gala, Galilea Montijo fue revelando los nombres de quienes podían regresar a la casa. Ese Pérez fue anunciado como el primer habitante salvado de la noche, seguido por Karina Torres. Después llegó el turno de Memo Schutz, quien también recibió la confirmación de su permanencia. Con tres nombres fuera de peligro, la definición quedó únicamente entre Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. Ambos pasaron entonces a la silla giratoria, mecanismo utilizado por el programa para definir al habitante que debía abandonar la competencia. El resto de los participantes siguió el momento desde la casa mientras la audiencia conocía el resultado de la votación. Finalmente, Cynthia Klitbo fue eliminada y Ernesto Laguardia consiguió continuar una semana más dentro del reality. La actriz se convirtió así en la octava eliminada de la temporada 2026. Con esta salida, el grupo de habitantes que permanece en la competencia volvió a reducirse. La definición también cerró una semana marcada por las estrategias, los enfrentamientos y la presión propia de una etapa cada vez más cercana a la final. ESTOS SON LOS HABITANTES QUE SIGUEN EN LA CASA Después de la eliminación de Cynthia Klitbo, ocho habitantes permanecen dentro de la competencia. Entre ellos hay actores, cantantes, conductores y creadores de contenido que todavía buscan avanzar hasta la gran final: · Gema Garoa — Actriz y conductora · Memo Schutz — Comentarista y conductor · Brianda Deyanara — Creadora de contenido · Ese Pérez — Creador de contenido · Yahir — Cantante · Karina Torres — Creadora de contenido · Ernesto Laguardia — Actor · Mariana Ochoa — Cantante

DATOS CURIOSOS Cynthia Klitbo llegó a la definición final después de una placa de cinco habitantes. La salvación de Mariana Ochoa modificó la lista de nominados antes de la gala y la eliminación terminó definiéndose entre Klitbo y Laguardia. La salida de la actriz marca una nueva etapa en La Casa de los Famosos México 2026, con un grupo cada vez más reducido y nuevas decisiones que definirán quiénes consiguen acercarse a la gran final.

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