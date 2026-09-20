Noticias para el fin de semana: Alerta de posible huracán, Claudia Sheinbaum, ICE, tensión Medio Oriente, Ucrania, frente frío, NFL y Alejandra Guzmán

MÉXICO

→ Alerta SMN por formación de posible ciclón en Jalisco, Colima y Michoacán; provocará lluvias intensas.

Según los informes, la zona de baja presión mantiene un 90% de desarrollo en 48 horas a 485 km de Punta San Telmo, Michoacán.

→ La injerencia extranjera genera violencia, asegura Sheinbaum desde Culiacán

Destacó que el futuro de la entidad debe ser decidido por los sinaloenses, no por ningún Gobierno extranjero.

→ PAN acusa a Claudia Sheinbaum de mantener “narcopacto” y convertir a México en narcoestado

Jorge Romero, dirigente del partido, exigió a la presidenta romper la presunta alianza de Morena con el crimen organizado.

INTERNACIONAL

→ Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses

Autoridades texanas informaron que esperan que el agente del ICE haya salido de Texas, esperando aplicar el proceso judicial debido.

→ Ucrania lanza ataque de más de mil drones contra Rusia; dañan refinería y edificio residencial

Rusia vive un momento de elecciones parlamentarias; alcalde de Moscú afirmó que era “el mayor ataque de la historia”.

→ Tensión con Irán: Embajadas de E.U activan alerta de seguridad en Medio Oriente

Advierten sobre posibles interrupciones en viajes y cierres aéreos debido a la situación de seguridad en la región.

COAHUILA

→ Frente frío llega a Coahuila, pero el calor se resiste y alcanzará 40 grados en los próximos días

Los mapas meteorológicos ubican el acercamiento del sistema a la frontera norte para el martes 22 de septiembre y su interacción directa para el miércoles 23.

→ Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica

En ciclo escolar pasado, 6 estudiantes de primaria recibieron una promoción anticipada a un nivel educativo superior al que les corresponde por su edad.

→ Coahuila: Solo 16 de las 150 instituciones públicas cumplen al 100% con la transparencia

A la par, 29 entes públicos alcanzaron una calificación inferior al 80 por ciento, de acuerdo con el INTRAC.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Momento en que Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz | VIDEO

“No me puedo parar”, expresó mientras permanecía en el escenario, apoyada de dos bailarines.

→ Saints remontan y sorprenden a Ravens; Patriots, Bengals, Eagles y Panthers también ganan

Nueva Orleans remontó una desventaja de ocho puntos en el último cuarto para vencer a Baltimore, mientras Cincinnati, Filadelfia, Carolina, Minnesota y Nueva Inglaterra también consiguieron triunfos.

→ La NFL cierra una trampa visual de los Patriots para los goles de campo

Los New England utilizaban una imagen invertida en la pantalla de Gillette Stadium durante los intentos de los pateadores visitantes para confundirlos.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Shell, ExxonMobil, Marathon y Energas almacenan combustible en la terminal intervenida en Guanajuato

Fuentes del mercado energético y testimonios de la región confirman que las compañías utilizan regularmente la instalación de San José Iturbide.

→ Tatiana Calderón gana en NASCAR Brasil y se convierte en la primera mujer en lograrlo

La piloto colombiana arrancó en el puesto 15 y remontó hasta conquistar su primera victoria en NASCAR Brasil Series.

→ Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash

La periodista había denunciado amenazas de muerte antes del ataque en Caraz; la policía detuvo a un sospechoso ciudadano venezolano e investiga sicariato.