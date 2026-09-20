Noticias para el fin de semana: Alerta de posible huracán, Claudia Sheinbaum, ICE, tensión Medio Oriente, Ucrania, frente frío, NFL y Alejandra Guzmán

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    Noticias para el fin de semana; posible huracán, ICE, tensión Medio Oriente, Ucrania, Claudia Sheinbaum, VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Alerta SMN por formación de posible ciclón en Jalisco, Colima y Michoacán; provocará lluvias intensas.
Según los informes, la zona de baja presión mantiene un 90% de desarrollo en 48 horas a 485 km de Punta San Telmo, Michoacán.

La injerencia extranjera genera violencia, asegura Sheinbaum desde Culiacán
Destacó que el futuro de la entidad debe ser decidido por los sinaloenses, no por ningún Gobierno extranjero.

PAN acusa a Claudia Sheinbaum de mantener “narcopacto” y convertir a México en narcoestado
Jorge Romero, dirigente del partido, exigió a la presidenta romper la presunta alianza de Morena con el crimen organizado.

INTERNACIONAL

Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses
Autoridades texanas informaron que esperan que el agente del ICE haya salido de Texas, esperando aplicar el proceso judicial debido.

Ucrania lanza ataque de más de mil drones contra Rusia; dañan refinería y edificio residencial
Rusia vive un momento de elecciones parlamentarias; alcalde de Moscú afirmó que era “el mayor ataque de la historia”.

Tensión con Irán: Embajadas de E.U activan alerta de seguridad en Medio Oriente
Advierten sobre posibles interrupciones en viajes y cierres aéreos debido a la situación de seguridad en la región.

COAHUILA

Frente frío llega a Coahuila, pero el calor se resiste y alcanzará 40 grados en los próximos días
Los mapas meteorológicos ubican el acercamiento del sistema a la frontera norte para el martes 22 de septiembre y su interacción directa para el miércoles 23.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
En ciclo escolar pasado, 6 estudiantes de primaria recibieron una promoción anticipada a un nivel educativo superior al que les corresponde por su edad.

Coahuila: Solo 16 de las 150 instituciones públicas cumplen al 100% con la transparencia
A la par, 29 entes públicos alcanzaron una calificación inferior al 80 por ciento, de acuerdo con el INTRAC.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Momento en que Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz | VIDEO
“No me puedo parar”, expresó mientras permanecía en el escenario, apoyada de dos bailarines.

Saints remontan y sorprenden a Ravens; Patriots, Bengals, Eagles y Panthers también ganan
Nueva Orleans remontó una desventaja de ocho puntos en el último cuarto para vencer a Baltimore, mientras Cincinnati, Filadelfia, Carolina, Minnesota y Nueva Inglaterra también consiguieron triunfos.

La NFL cierra una trampa visual de los Patriots para los goles de campo
Los New England utilizaban una imagen invertida en la pantalla de Gillette Stadium durante los intentos de los pateadores visitantes para confundirlos.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Shell, ExxonMobil, Marathon y Energas almacenan combustible en la terminal intervenida en Guanajuato
Fuentes del mercado energético y testimonios de la región confirman que las compañías utilizan regularmente la instalación de San José Iturbide.

Tatiana Calderón gana en NASCAR Brasil y se convierte en la primera mujer en lograrlo
La piloto colombiana arrancó en el puesto 15 y remontó hasta conquistar su primera victoria en NASCAR Brasil Series.

Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash
La periodista había denunciado amenazas de muerte antes del ataque en Caraz; la policía detuvo a un sospechoso ciudadano venezolano e investiga sicariato.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Tres personas murieron este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

Ucrania lanza ataque de más de mil drones contra Rusia; dañan refinería y edificio residencial
CORTESÍA

Las granjas de Bitcoin en Puebla
El staff del estadio creaba una aparente segunda pareja de postes. La práctica era permitida por las reglas anteriores, pero la NFL ahora exige que ambos equipos reciban exactamente la misma imagen.

La NFL cierra una trampa visual de los Patriots para los goles de campo
CUARTOSCURO

Las sombras del paquete económico 2027
UNSPLASH

La paz en todas partes

IA

El odio al PRI y al PAN y el amor (ciego) a Morena
La incertidumbre sobre el T-MEC y la reducción del crédito bancario al sector agravan las perspectivas.

Crecimiento en México, condicionado por debilidad en la automotriz y en exportaciones
Los meses de invierno concentrarán más de la mitad de los sistemas frontales previstos para México.

México recibirá 56 frentes fríos: Estas son las recomendaciones del IMSS para proteger tu salud