Sheinbaum y SEP restringirán el uso de celulares en primarias y secundarias de México a partir del 3 de noviembre

De acuerdo con lo anunciado, la medida comenzará a aplicarse a partir del 3 de noviembre , después de un periodo destinado a informar a docentes, estudiantes y familias sobre las nuevas disposiciones.

El uso de celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias de México tendrá nuevas restricciones. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informaron sobre el acuerdo para regular estos dispositivos durante la jornada escolar.

“A partir del martes 3 de noviembre entraría en vigor, celular o pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar esos celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas”, dijo Sheinbaum.

La regulación busca limitar el uso de pantallas durante las actividades escolares y el recreo. Los estudiantes podrán llevar sus teléfonos en la mochila, pero no utilizarlos dentro del plantel salvo en situaciones contempladas por las nuevas reglas.

LA SEP CONSULTÓ A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE DOCENTES

La decisión se tomó después de un proceso de consulta impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mario Delgado informó que participaron 565 mil 396 maestras y maestros, quienes respondieron sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.

El resultado mostró que 81 por ciento de los docentes consultados estuvo a favor de establecer reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos. Entre los principales problemas detectados estuvieron las dificultades para mantener la atención y las interrupciones de las actividades escolares.

“Estos foros nos permiten debatir sobre el uso excesivo de las pantallas en las escuelas, el impacto de las redes sociales en el desarrollo de adolescentes y jóvenes”, había señalado Delgado durante el proceso de discusión nacional.

La SEP también informó que la regulación se construyó a partir de foros y reuniones con autoridades educativas. Antes del anuncio, el gobierno federal ya había planteado la necesidad de establecer reglas nacionales ante el crecimiento del uso de dispositivos digitales en los planteles.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS CELULARES EN LAS ESCUELAS?

La nueva disposición contempla que primarias y secundarias restrinjan el uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar. Esto incluye las clases y, de acuerdo con el anuncio de Sheinbaum, también los periodos de recreo.

La medida no significa necesariamente que los estudiantes tengan prohibido llevar un teléfono al plantel. La presidenta explicó que podrán conservarlo dentro de su mochila, siempre que permanezca guardado y no sea utilizado durante las actividades escolares.

Las emergencias y determinadas necesidades particulares de niñas y niños forman parte de las excepciones mencionadas por la presidenta. El propósito planteado por las autoridades es recuperar espacios de convivencia y atención dentro de las escuelas.

Para educación media superior, las reglas serán diferentes. Cada institución deberá establecer las limitaciones necesarias para garantizar un uso responsable, seguro y con fines pedagógicos. En educación superior, la propuesta contempla fomentar la ciudadanía digital, la ética y el pensamiento crítico.

LA MEDIDA BUSCA REDUCIR DISTRACCIONES EN LAS AULAS

La consulta realizada por la SEP también permitió identificar algunas situaciones relacionadas con el uso de dispositivos. Según los resultados presentados por Delgado, 48 por ciento de los docentes señaló que los celulares dificultan mantener la atención, mientras que 38 por ciento consideró que interrumpen las actividades escolares.

Además, 34 por ciento indicó que el uso del celular puede desplazar espacios de convivencia, y 38.7 por ciento detectó que conflictos originados en redes sociales llegan posteriormente a las aulas o a las escuelas.

La SEP ha planteado que la regulación forma parte de una estrategia más amplia para atender el impacto de las pantallas en niñas, niños y adolescentes. La dependencia también ha señalado preocupaciones relacionadas con salud mental, aprendizaje y desarrollo integral.