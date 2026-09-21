Directivo de Soriana es vinculado a proceso por presunto fraude de 57.4 mdp en Nuevo León

La investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) , que informó sobre la detención del empresario y su posterior presentación ante un juez de Control, quien determinó que existen elementos suficientes para que enfrente un proceso penal mientras continúan las investigaciones.

Un directivo de Soriana , identificado por las autoridades como Jesús Mario “N”, de 53 años, fue vinculado a proceso luego de ser señalado por su presunta participación en una serie de operaciones financieras que habrían ocasionado un perjuicio superior a 57 millones 411 mil pesos a la empresa.

HABRÍA UTILIZADO SU POSICIÓN DENTRO DE LA COMPAÑÍA

Según la información proporcionada por la Fiscalía estatal, el caso estaría relacionado con las funciones que Jesús Mario “N” desempeñaba dentro de la compañía.

Las indagatorias señalan que, presuntamente, el ahora imputado habría aprovechado las facultades que tenía como directivo para realizar, gestionar y autorizar operaciones que no estaban contempladas o permitidas dentro de los procedimientos de la empresa.

Parte de las operaciones investigadas habría involucrado documentación que, de acuerdo con la Fiscalía, presentaba irregularidades. Entre los datos recabados por las autoridades se encuentran señalamientos relacionados con el uso de documentos presuntamente apócrifos y firmas que habrían sido falsificadas, elementos que forman parte de la carpeta de investigación.

La hipótesis de las autoridades es que estas acciones habrían permitido concretar diversos pagos que finalmente representaron una afectación económica para la compañía.

INVESTIGACIÓN APUNTA A VARIAS OPERACIONES

El expediente no se limitaría a una sola transacción. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, se investiga una serie de operaciones y movimientos mediante los cuales se habrían efectuado pagos en perjuicio de la empresa dedicada a la operación de tiendas de autoservicio.

El monto que las autoridades atribuyen como posible afectación asciende aproximadamente a 57 millones 411 mil pesos, una cantidad que forma parte de los hechos que deberán ser acreditados durante el desarrollo del proceso penal.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, la naturaleza de cada una de las operaciones señaladas, las personas que pudieron intervenir en ellas y la forma en que presuntamente se habrían autorizado o ejecutado los pagos.

FUE DETENIDO MEDIANTE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN

Como parte de las acciones realizadas para integrar el expediente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron una orden de aprehensión contra Jesús Mario “N”.

Después de su detención, el acusado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y posteriormente llevado ante un juez de Control para la audiencia en la que el Ministerio Público expuso los datos de prueba relacionados con la investigación.

Tras escuchar los argumentos de la representación social y revisar los elementos presentados, el juzgador resolvió dictar el auto de vinculación a proceso.

La decisión significa que el proceso penal continuará formalmente en contra del imputado, aunque no implica una declaración de culpabilidad. Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando las partes podrán presentar y controvertir las pruebas correspondientes.

Tres delitos forman parte de la acusación

La Fiscalía de Nuevo León informó que Jesús Mario “N” enfrenta acusaciones por tres conductas delictivas:

Fraude

Administración fraudulenta

Falsificación y uso de documentos

Las autoridades sostienen que estas conductas estarían relacionadas con las operaciones mediante las cuales presuntamente se generó el daño económico a la compañía.

La clasificación jurídica de los hechos podría ser analizada y eventualmente modificada conforme avance el procedimiento, dependiendo de los nuevos elementos que sean incorporados a la investigación.

PERMANECERÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Como medida cautelar, el juez de Control determinó imponer prisión preventiva al imputado.

Por esta razón, Jesús Mario “N” permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social estatal mientras continúa el proceso y se desarrollan las siguientes etapas del procedimiento penal.

La medida cautelar tiene como finalidad garantizar que el imputado permanezca a disposición de la autoridad judicial durante el proceso; no constituye, por sí misma, una sentencia ni determina responsabilidad penal definitiva.

FISCALÍA TENDRÁ HASTA TRES MESES PARA CONTINUAR CON LAS INDAGATORIAS

Durante la audiencia también se estableció un periodo de hasta tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese lapso, la Fiscalía podrá continuar recabando información, obtener nuevos documentos, realizar diligencias y reunir otros elementos que considere pertinentes para fortalecer su investigación.

Una vez concluida esta etapa, las partes deberán continuar con las fases correspondientes del procedimiento penal, en las que se determinará la forma en que continuará el caso y, eventualmente, si existen elementos suficientes para llevarlo a una etapa de juicio.

El caso permanece, por ahora, bajo investigación y deberá resolverse conforme avance el procedimiento judicial. La persona imputada conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario.