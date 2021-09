Elegantes en negro, así regresaron las celebridades a la alfombra roja los Premios Emmy 2021

No ha pasado ni una semana desde la alfombra roja de la MET Gala, y ya tenemos otra alfombra roja que reúne a lo mejor de Hollywood. Este domingo 19 de abril se llevó a cabo la edición 73 de los Premios Emmy que premian a lo mejor de la televisión y el streaming, y en esta ocasión no hubo extravagantes vestidos y mensajes ocultos, sino mucha sobriedad y elegancia. Estos fueron algunos de los mejores looks de la noche más importante para la Academia de la Televisión...

BILLY PORTER

El nominado Billy Porter extendió sus alas en un diseño original de Ashi Studio personalizado. ¡Además, estaba acompañado de la alfombra por su esposo Adam!