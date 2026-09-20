Emmys, Charlie Hunnam y ‘American Hostage’

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    Emmys, Charlie Hunnam y ‘American Hostage’
    Jon Hamm vuelve a protagonizar una historia de tensión en ‘American Hostage’, donde interpreta a un periodista atrapado en una situación límite. ILUSTRACIÓN: ARCHIVO

Mientras ‘Widow’s Bay’ domina los premios Emmy, Charlie Hunnam y Jon Hamm retoman nuevos personajes en producciones para televisión y streaming

El lunes pasado se llevó a cabo la edición número 78 de los premios Emmy a lo mejor de la televisión norteamericana, donde la plataforma de streaming con más galardones resultó ser Apple TV.

Y aunque este triunfo se lo adjudicó casi en su totalidad gracias a la comedia de terror ‘Widow’s Bay’, con un total de 14 estatuillas, incluyendo la de Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor para Matthew Rhys, hubo algunas otras como ‘Pluribus’ y ‘Slow Horses’ que cosecharon otros más en otras categorías importantes en el género del drama, coincidiendo con que el miércoles pasado esta última estrenó el primer capítulo de su sexta temporada, en la que el líder del departamento “apestoso” de la inteligencia británica, Jackson Lamb (Gary Oldman), así como sus subordinados, ahora enfrentan a un par de enemigos que tienen la encomienda de eliminarlos uno por uno.

Un día después, el pasado jueves 16, fue Netflix la plataforma que, aunque uno de sus nominados, como el también británico Charlie Hunnam, no ganó estando nominado por su trabajo protagónico en la temporada de la serie ‘Monstruo’ dedicada al asesino en serie norteamericano Ed Gein, eso no impidió que estuviera de vuelta en la nueva temporada de la misma serie, pero ahora no como protagonista, sino como el padre de la asesina serial también norteamericana Lizzie Borden, interpretada nada menos que por la hija en la vida real de la famosa pareja hollywoodense que integran Warren Beatty y Annette Bening, Ella Beatty, teniendo la oportunidad de demostrar su valía.

Para terminar, y siguiendo con nominados al Emmy que están de regreso a la pantalla chica, aunque tampoco ganó, siendo nominado junto al resto del elenco de la serie ‘Amigos y vecinos’, también de Apple TV, el actor Jon Hamm, quien por su cuenta ya ha sido ganador de un Emmy al Mejor Actor de Drama de 2015 por la serie que lo catapultó al estrellato, como lo fue ‘Mad Men’, justo hoy está de regreso vía la plataforma de MGM+ en ‘American Hostage’, interpretando ahora a Fred Heckage, un reportero radial que se ve involucrado en una situación de vida o muerte cuando un secuestrador (Giovanni Ribisi) exige ser entrevistado en su programa.

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Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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