En el documental ‘Infinity Icon’ Paris Hilton muestra su verdadero rostro, más allá de la TV

Famosa por ser famosa, Paris Hilton vuelve a mostrar la realidad de su vida, con el nuevo documental cinematográfico ‘Infinity Icon’, ilustrando con imágenes la biografía ‘Paris The Memoir’. Como la reina de los realities (incluso antes que Kim Kardashian), esta vez muestra la verdadera realidad, confesando que la música la salvó de las más oscuras pesadillas, mezclando diferentes recuerdos con videos de la presentación en vivo de su nuevo álbum como cantante. Y para vivir en primera persona el verdadero glamour que la rodea, nos invitó para entrevistarla a solas, en la nueva mansión de 60 millones de dólares, en el cerrado barrio Beverly Park donde tiene como vecinos a otros famosos como Sylvester Stallone, Denzel Washington, Eddie Murphy, Justin Bieber y Dwayne Johnson. ¿Tengo entendido que vas a dar una función especial de tu documental ‘Iconic’ en México? Sí. ¿Es cierto que es tu segundo hogar? Amo México. La gente es muy dulce y muy amable. Siempre me siento en casa cuando voy.

¿Y hablas español? Hablo un poquito español. ¿Quién es realmente el verdadero ícono de los realities? ¿Kim Kardashian o Paris Hilton? Las dos lo somos... Las dos somos reinas. Amo a Kim, la conozco toda mi vida, desde que éramos pequeñas. Y estoy muy orgullosa de las mujeres que somos, todo lo que conseguimos y creamos. Me parece algo increíble y la amo demasiado, a ella y toda su familia. ¿Pero tú eres la original? Sí.

Ningún otro famoso en Hollywood documentó tanto su vida como Paris Hilton. Sí, incluyendo Kim Kardashian que además había aparecido como asistente personal de Paris, en el ‘realitiy show’ The Simple Life, mostrando cómo una multimillonaria podía vivir una vida simple, en televisión. La fama fue instantánea, mucho más que el apellido Hilton, imponiendo la frase ‘That’s Hot’ que incluso tiene su marca registrada. Internet la hizo todavía más famosa en el año 2004, cuando sin su consentimiento, el novio Rick Solomon hizo púbico un video privado con sus más íntimas relaciones sexuales (sí, sí, también mucho antes que el de Kim Kardashian). Pero quienes pensaron que podía ser mala publicidad, terminó generando mucho más éxito del reality ‘The Simple Life’ y el famoso chihuahua Tinkerbell, hasta el año 2007. Los paparazzis siguieron dándole más popularidad, entre los diferentes noviazgos, mientras ella lucraba con su fama sacando una línea completa de perfumes que al día de hoy ya tiene 30 fragancias diferentes, como la última del 2025 ‘Iconic’, generando más de 2.000 millones de dólares (sí, también, antes que el imperio comercial de las Kardashian). Entre sus más fieles fans, eligió una mejor amiga, en otro show de reality llamado ‘Paris Hilton mi nueva BFF’ y en el 2011, volvió con otro reality llamado ‘El Mundo De Acuerdo a Paris’, del mismo estilo que las Kardashian. Diez años después, tuvo su propia serie de cocina en Netflix, casi al mismo tiempo que filmó otro reality con el compromiso y la boda del actual esposo, Carter Reum. Pero entre tanto glamour, con un documental especial de Youtube, mostró por primera vez la verdadera realidad que vivió en un internado de la escuela secundaria Provo Canyon School, cuando sufrió todo tipo de abusos, entre los 16 y 17 años. Ni siquiera la madre se había enterado de la ‘tortura’ y ‘pesadilla’ que vivió. Y en el nuevo documental ‘Infinity Icon’, muestra ahora las dos caras de su vida, en un reality real que incluye la felicidad del matrimonio y una nueva etapa como madre, sin dejar los peores recuerdos de los abusos que sufrió en la adolescencia o un reciente incendio que borró algunos recuerdos. Como ella misma cuenta, muestra la verdadera Paris Hilton que nadie conoció en los últimos 20 años. ¿Qué tan simple es tu vida, hoy? Es mucho... Mi vida hoy es icónica, muy divertida, llena de vida, pero supongo que también es bastante simple, en familia, con todo el amor. Tengo una vida divertida. El documental Infinity Icon asegura que la gente no conoció a la verdadera Paris Hilton. ¿Quién es la verdadera Paris Hilton? Soy una persona con un corazón enorme. Soy amable. Estoy llena de amor. Soy inteligente, muy divertida y creativa. Amo los animales y los niños que traen tanta luz, brillo y belleza al mundo. Pero también soy una mujer de negocios que también defiende los derechos de la mujer. Soy todo eso.

¿Qué le dirías a Paris Hilton, si pudieras volver en el tiempo a las épocas de las peores pesadillas que viviste en el internado de tu escuela secundaria? Le diría “Paris, vas a pasar por algunos momentos de terror muy difíciles, muy duros y traumáticas en este lugar, pero te prometo que vale la pena, porque algún día vas a poder usar tu voz y vas a marcar una diferencia para millones de niños y otras personas en el mundo para que esto que te está pasando, nunca les pase a ellos.” Y otro consejo que le diría a París Hilton “No tengas miedo de mostrarle al mundo quién eres realmente”. ¿Ya que tus hijos siguen la tradición de tener nombres de ciudades como Londres y París, qué ciudad de Latinoamérica elegirías para nombrar a tu tercer hijo? Tengo que pensarlo... ¿Se te ocurre algún buen nombre? Porque cuando trataba de buscar un nombre para mis hijos, yo siempre supe que iba a ponerle London a mi hija, toda mi vida. Ese era mi plan, pero después, al buscar otro nombre para mi hijo varón, me resultó muy difícil. No se me ocurría otra ciudad, hasta que me decidí por Phoenix, porque me encanta el nombre y amo el significado, por la resurrección del Ave Phoenix.

¿Y no se te ocurre ninguna otra ciudad? ¿Río? Es un nombre divertido. ¿Si pudieras elegir hoy a la protagonista de tu vida en el cine, a quién elegirías? ... (Se toma bastante tiempo para pensar) ¿Ariana Grande? Es maravillosa como actriz. Me encantó en el personaje de Glinda, en Wicked. ¿Y a quién elegirías entonces? No sé... es una decisión difícil. A lo mejor me elegiría a mí. La Casa de Paris Hilton: Un Reality del Reality La experiencia de entrevistar a París Hilton en su nueva casa resultó realmente una aventura. La extrema seguridad se parece más a un fuerte militar que al más seguro aeropuerto. Solo faltaba la música de James Bond o Misión Imposible. Ni Google Maps muestra fotos del lugar por la exclusiva privacidad. Y tuvimos que pasar por una primera barrera, con dos agentes de seguridad que verificaron nuestros documentos, antes de levantar la barrera para pasar dos puertas gigantes del estilo del Mago de Oz, como si entráramos a la Ciudad Esmeralda. Ni siquiera tuve que decir quién era, al llegar a la puerta principal. La cámara del timbre ya había ‘delatado’ nuestra presencia. Y al abrirse la nueva puerta, como si fuera el final del arco iris, apareció el gigante palacio de 63 millones de dólares (la casad donde vivía antes, quedó totalmente en cenizas con el famoso incendio de Malibú del año anterior).