Entre Monstruos, una Cama y el Último Beso, hace Serbia vibrar a Saltillo con mucho rock

La cosa no quedó ahí, pues fue durante Tormenta, interpretada por el guitarrista JP García, que el público se unió para tomar con melancolía esa parte del concierto. No obstante, esa atmósfera no duró mucho, pues Neto apareció de repente sin camisa y eso hizo enloquecer a varios de sus enamorados.

El evento estuvo lleno de mucha energía, acompañado de saltos durante los coros (que a más de uno le cobró factura en las rodillas), e incluso momentos de reflexión para valorar a quienes están con nosotros, vivir el presente y dejar el pasado atrás sin preocuparnos por el futuro, a palabras del vocal.