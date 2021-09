‘Es el final’, Jaime Lorente se despide de ‘Denver’ con la última temporada de ‘La Casa de Papel’

“Para mí, es una forma de vivir algo diferente, actuando somos mucho más valientes y en la vida real muchas veces no somos tan valientes como aparecen nuestros personajes”.

“(Risas) No, creo que tenemos que ir recuperando la normalidad, poco a poco, tratando de quitarnos el miedo y esta especie de hermetismo que hemos creado”.

Mejor conocido como ‘Denver’ y por us exageradas risas en la serie “La Casa de Papel”, Jaime Lorente llegó al fin de la historia con la quinta temporada de Netflix, aunque seguirá en la competencia con Amazon Prime como absoluto protagonista en otra serie española tan exitosa como “La Leyenda del Cid”. Y en el marco del Festival Internacional de Televisión de Mónaco, pudimos hablar de su vida, los principios como actor y otro final tan importante como... la pandemia.

“Sí, muchos se me acercan recreando ciertas escenas de la serie o vienen disfrazados, con el clásico traje rojo de la Casa de Papel”.

-En comparación con tu personaje de La Casa de Papel, al Cid lo vemos muy leal y en una relación muy particular con su madre, además del orgullo de llevar el nombre de su padre ¿En tu caso, cuál fue la mejor lección que aprendiste de tus padres?-

“(Risas) No sé si tendríamos los mismos gustos, pero... su época es muy diferente a la mía. Me encantaría poder compartir una charla con él, verlo vivir y comportarse, luchando contra el sistema. Ha sido un ícono enorme en España”.

-¿Y cómo reaccionas cuando aparecen en las calles, tus admiradores, protestando o luchando por ciertos temas políticos, vestidos como ustedes en La Casa de Papel?-

“Bueno, ahí sí que intento no involucrarme realmente con esos temas, porque mi trabajo es representar un personaje solamente delante de una cámara y nada más. No quiero llevar a los personajes conmigo, en mi vida real”.

-¿Tu mejor consejo para quienes sueñan con ser actores famosos?-

“¿Que no se metan en la carrera de actor? (Risas). No, no, la verdad: recomendaría mucha formación, que aprendan mucho antes de querer trabajar profesionalmente”.

-¿Te gustaría filmar en algún otro país fuera de España? ¿Pensaste en llegar a Hollywood?-

“Me encantaría, pero cualquier lugar en el mundo me da un poco igual. Si el resto me gusta, adelante”.

-¿Alguna serie de TV de Hollywood que te hubiera gustado participar-

“En realidad yo prefiero el teatro. Amo el teatro desde pequeño y era eso lo que siempre me ha gustado hacer”.