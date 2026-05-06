¡Es niña! Revela Mariana Rodríguez que espera a su tercera hija junto a Samuel García

En ascuas estaban los fanáticos y seguidores de Mariana Rodríguez por conocer el sexo de su tercer bebé y, tras aumentar la emoción y la especulación, la tarde del miércoles 6 de mayo la excandidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey lo reveló mediante un video, en el que confirmó que espera una niña.

“Siento que estoy soñandooooooo!!!!! Soy la más afortunada y feliz!!!!! Gracias por escogernos, mi amooooooor”, escribió la esposa de Samuel García a sus 5.1 millones de seguidores en la mencionada red social.