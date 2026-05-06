¡Es niña! Revela Mariana Rodríguez que espera a su tercera hija junto a Samuel García

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    ¡Es niña! Revela Mariana Rodríguez que espera a su tercera hija junto a Samuel García
    Celebración. Con una lluvia de papeles rosas, la pareja confirmó que tendrá otra hija. FOTO: INSTAGRAM@MARIANARODRÍGUEZ

La esposa del gobernador de Nuevo León y creadora de contenido compartió desde Instagram el emotivo momento junto a sus hijas Mariel e Isabel

En ascuas estaban los fanáticos y seguidores de Mariana Rodríguez por conocer el sexo de su tercer bebé y, tras aumentar la emoción y la especulación, la tarde del miércoles 6 de mayo la excandidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey lo reveló mediante un video, en el que confirmó que espera una niña.

“Siento que estoy soñandooooooo!!!!! Soy la más afortunada y feliz!!!!! Gracias por escogernos, mi amooooooor”, escribió la esposa de Samuel García a sus 5.1 millones de seguidores en la mencionada red social.

¿QUÉ PASÓ CON MARIANA RODRÍGUEZ?

La esposa del mandatario se mostró sonriente, feliz y en compañía de su familia, quienes celebraron el anuncio rodeados de una “lluvia” de papeles color rosa, lo que confirmó el sexo de la bebé.

Apenas hace unas semanas, Mariana y Samuel recurrieron a las redes sociales para anunciar que su familia crecería con la llegada de su tercer hijo. Mariel tiene tres años —nació en marzo de 2023— y su segunda hija, Isabel, tiene cerca de 10 meses, pues nació el 12 de julio de 2025.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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