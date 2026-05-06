Accidente tras evento: novia de Carin León sufre caída en elevador y termina hospitalizada

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    Accidente tras evento: novia de Carin León sufre caída en elevador y termina hospitalizada
    Recuperación. Meylin Zúñiga confirmó en redes sociales que sufrió una fractura leve tras la caída en el elevador. FOTO: OMAR SAUCEDO/ INTERNET

El cantante, que recién dio un concierto en Saltillo, presentó su disco ‘Muda’ y su nueva colaboración con Omar Chaparro en el lugar donde ocurrió el accidente

De estar emocionado, cantando, feliz y en festejo, Carin León pasó a la preocupación y a convertirse en un “héroe”, cuando el elevador en el que se encontraba su novia, Meylin Zúñiga, cayó un piso y le provocó una herida de consideración en la pierna.

Según información del periodista Gabriel Cuevas y de la cuenta en Instagram Chamonic, la lesión en la pierna de la pareja sentimental del cantante fue una fractura en el tobillo, lo que obligó al sonorense a cargarla y llevarla al auto rumbo al hospital.

“A pesar de los esfuerzos por mantener el incidente en privado, la información comenzó a circular y se confirmó que la pareja se trasladó al Hospital Español, donde fueron ubicadas las camionetas del equipo del artista”, informó el reportero de Radio Fórmula.

¿QUÉ LE PASÓ A LA NOVIA DE CARIN LEÓN?

Después de varias horas de incertidumbre, fue el propio Carin León quien decidió dar la cara y explicar lo ocurrido, aunque con un tono que buscaba tranquilizar. “Se quebró la pierna mi mujer, sorry... No pasó nada, nada más ella se quebró el pie y ahorita ya la llevamos para que descanse”, declaró el cantautor.

Momentos más tarde, la creadora de contenido utilizó sus historias de Instagram para confirmar los rumores sobre el accidente.

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“Gracias a Dios todos estamos bien, solo una ligera fractura en mi tobillo. ¡Gracias por sus mensajitos!”, escribió la novia de Carin.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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