Accidente tras evento: novia de Carin León sufre caída en elevador y termina hospitalizada
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El cantante, que recién dio un concierto en Saltillo, presentó su disco ‘Muda’ y su nueva colaboración con Omar Chaparro en el lugar donde ocurrió el accidente
De estar emocionado, cantando, feliz y en festejo, Carin León pasó a la preocupación y a convertirse en un “héroe”, cuando el elevador en el que se encontraba su novia, Meylin Zúñiga, cayó un piso y le provocó una herida de consideración en la pierna.
Según información del periodista Gabriel Cuevas y de la cuenta en Instagram Chamonic, la lesión en la pierna de la pareja sentimental del cantante fue una fractura en el tobillo, lo que obligó al sonorense a cargarla y llevarla al auto rumbo al hospital.
“A pesar de los esfuerzos por mantener el incidente en privado, la información comenzó a circular y se confirmó que la pareja se trasladó al Hospital Español, donde fueron ubicadas las camionetas del equipo del artista”, informó el reportero de Radio Fórmula.
¿QUÉ LE PASÓ A LA NOVIA DE CARIN LEÓN?
Después de varias horas de incertidumbre, fue el propio Carin León quien decidió dar la cara y explicar lo ocurrido, aunque con un tono que buscaba tranquilizar. “Se quebró la pierna mi mujer, sorry... No pasó nada, nada más ella se quebró el pie y ahorita ya la llevamos para que descanse”, declaró el cantautor.
Momentos más tarde, la creadora de contenido utilizó sus historias de Instagram para confirmar los rumores sobre el accidente.
“Gracias a Dios todos estamos bien, solo una ligera fractura en mi tobillo. ¡Gracias por sus mensajitos!”, escribió la novia de Carin.