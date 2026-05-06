Accidente tras evento: novia de Carin León sufre caída en elevador y termina hospitalizada

De estar emocionado, cantando, feliz y en festejo, Carin León pasó a la preocupación y a convertirse en un “héroe”, cuando el elevador en el que se encontraba su novia, Meylin Zúñiga, cayó un piso y le provocó una herida de consideración en la pierna.

Según información del periodista Gabriel Cuevas y de la cuenta en Instagram Chamonic, la lesión en la pierna de la pareja sentimental del cantante fue una fractura en el tobillo, lo que obligó al sonorense a cargarla y llevarla al auto rumbo al hospital.

“A pesar de los esfuerzos por mantener el incidente en privado, la información comenzó a circular y se confirmó que la pareja se trasladó al Hospital Español, donde fueron ubicadas las camionetas del equipo del artista”, informó el reportero de Radio Fórmula.