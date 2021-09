¡Es oficial! BTS y Coldplay estrenan ‘My Universe’, YouTube incluye letra de la canción

Este viernes se estrenó la canción ‘My Universe’, un single en colaboración entre la banda Coldplay y el grupo surcoreano BTS. Esta canción estará incluida en el nuevo álbum, Music of the Spheres, de la agrupación británica que se estrenó durante la madrugada de este 24 de septiembre.

Luego de que se filtrara por redes sociales una semana atrás la colaboración de ambas agrupaciones, no fue hasta el pasado jueves que la banda británica confirmó su nuevo material de manera oficial.

‘My Universe’ representa una fusión nunca antes vista, ya que une lo más actual de la música pop de oriente y los acordes de rock de una banda que tiene más de dos décadas de carrera en el medio artístico.

Music of the Spheres se lanzará oficialmente el próximo 15 de octubre, sin embargo, ambos grupos musicales decidieron dar la sorpresa con el estreno de ‘My Universe’, cuya disponibilidad estará lista en Spotify, iTunes Store, TikTok y YouTube.

Asimsimo, el video en YouTube incluirá la letra completa de la canción. Cabe mencionar que un documental sobre dicha canción se estrenará antes de finalizar el mes.