‘Esta ciudad está bajo ataque’; Alex Tienda, youtuber mexicano, narra su experiencia desde Ucrania

Durante la entrevista, el originario de Jalisco narró que los ciudadanos ucranianos piden ayuda al mundo, que no los dejen solos , expresó.

Alex Tienda, el youtuber mexicano que se caracteriza por compartir a sus seguidores sus experiencias desde lugares poco comunes o peligrosos , ahora no es la excepción y se encuentra realizando un documental en Ucrania .

Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin dio a conocer esta noche (madrugada en aquella región), que inició una operación militar para desmilitarizar a Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Putin ha elegido una guerra que traerá una pérdida catastrófica de vidas: Joe Biden

Putin dio a conocer que la operación se realizaría en la región separatista del Donbás, al este de Ucrania; la cual, dijo, tiene por objetivo proteger a las personas, pues no planea ocupar territorios ucranianos, aunque advirtió que “quien trate de intervenir debe saber que la respuesta de rusia sera rapida. Estamos listos para usar cualquier desarrollo, nuestros planes no son tomar Ucrania, no pretendemos imponernos a nadie”, expresó Putin.