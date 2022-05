‘Está muy fuerte la depre’, Christian Nodal se cambia el look y le llueven críticas

Christian Nodal se ha convertido en uno de los mayores exponentes del regional mexicano, con sencillos como, “ Botella tras botella ”, “ Nace un borracho ” y “ Ya no somos ni seremos ”, este último uno de sus mas recientes sencillos. El cantante de 23 años ha conquistado a su público con su talento y muchos han dicho que es el próximo Vicente Fernánde z, debido a su éxito y su estilo musical.

Sin embargo, de nueva cuenta el sonorense a dando de hablar, en esta ocasión por su apariencia. El intérprete de “ Adiós Amor ” apareció con un nuevo look al puro estilo de J Balvin . Dejando de lado el sombrero y el traje clásico para darle una oportunidad a un look colorido. El famoso apareció con cabello rubio y rápidamente fue comparado con el reguetonero colombiano.

Luciendo una cabellera totalmente rubia resaltando sus tatuajes del rostro, así como unas flores en tonos naranja y amarillo con tonos verdes a un costado de la cabeza, Christian Nodal fue captado por reporteros del programa matutino “Venga la Alegría” con su nuevo look. Rápidamente los malos cometarios no se hicieron esperar, los internautas opinaron que ese estilo no le quedaba y que quería copiarle a J Balvin.