Estas son las propiedades cateadas de Arnulfo Jr. por investigación contra su hijo

El detenido, identificado también como Arnulfo “N”, es hijo del cantante grupero Arnulfo Jr. y fue localizado el pasado 23 de agosto por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia Urdiales, en Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a Arnulfo de Jesús, de 36 años, señalado por su presunta participación en el feminicidio de Pamela Yahaira , una joven de 25 años que murió después de sufrir graves quemaduras durante un ataque ocurrido en julio.

Tras su captura, fue ingresado a un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal. Además del señalamiento por feminicidio, enfrenta una investigación por narcomenudeo .

La autoridad informó oficialmente sobre la detención el lunes 24 de agosto, después de más de un mes de búsqueda.

PRIMEROS CATEOS Y LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

16 y 17 de julio: elementos de seguridad localizaron una camioneta que presuntamente sería propiedad del hijo de Arnulfo Jr. y que habría sido utilizada por los presuntos responsables del feminicidio de Pamela Yahaira.

Fue intervenido un domicilio ubicado en Privada Emilio Carranza, en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe. El inmueble, que trascendió estaría relacionado con el cantante Arnulfo Jr., fue inspeccionado por las autoridades.

En esa misma noche-madrugada, las autoridades intervinieron un inmueble tipo casa-habitación ubicado en la calle Río Rincón, en la colonia Rincón de Guadalupe, en Guadalupe.

Tercer cateo: Quinta en Juárez. A finales de julio, autoridades catearon una quinta localizada en la colonia Lomas del Sol, en Juárez.

En este inmueble participaron elementos de Servicios Periciales debido a la sospecha de que en el exterior del terreno Pamela Yahaira habría sido atacada y rociada con combustible.

La inspección buscó localizar indicios que permitieran establecer qué ocurrió antes y durante la agresión contra la joven.

RESULTADOS DE CATEOS

Como resultado de los distintos cateos, las autoridades aseguraron diversos indicios, entre ellos un vehículo presuntamente utilizado en el feminicidio, tres armas cortas de distintos calibres y cartuchos para arma de fuego.

También fueron localizadas dosis de cocaína, cristal y marihuana, además de tres motocicletas.

En los operativos se aseguraron igualmente cuatro computadoras portátiles, un aparato DVR, un machete y un radio de frecuencia.

Los inmuebles quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público especializado en Feminicidios, como parte de las diligencias para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar el vínculo de los indicios asegurados con el feminicidio de Pamela Yahaira.

PAMELA HABRÍA CONOCIDO AL ACUSADO EN REDES SOCIALES

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Pamela Yahaira habría conocido a Arnulfo de Jesús a través de redes sociales. El hombre presuntamente la invitó a una fiesta el 10 de julio, por lo que la joven acudió a un domicilio localizado en Guadalupe, Nuevo León.

Según la carpeta de investigación, una vez en el inmueble, Pamela habría sido privada de la libertad. La autoridad sostiene que Arnulfo “N” habría actuado junto con otros dos hombres.

Posteriormente, los tres sujetos presuntamente trasladaron a la joven en una camioneta hacia calles de la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez.

En ese lugar, Pamela habría sufrido un ataque en el que fue rociada con gasolina y posteriormente quemada. Después, los presuntos responsables la abandonaron en la vía pública y huyeron del sitio a bordo del vehículo.

Personas que encontraron a la joven solicitaron ayuda cuando todavía presentaba signos vitales. Pamela fue trasladada a un hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones.

INVESTIGACIÓN BUSCA A DOS PRESUNTOS CÓMPLICES

El Servicio Médico Forense estableció que las quemaduras fueron la causa de muerte de Pamela Yahaira. El caso generó indignación por la violencia utilizada durante el ataque y por el tiempo que transcurrió antes de concretarse la primera detención.

Pamela tenía 25 años y era madre de tres hijos, según información difundida por sus familiares después del crimen. Tras su muerte, sus seres queridos exigieron públicamente que se esclarecieran los hechos y se identificara a todos los responsables.

La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para reunir pruebas y localizar a los otros dos hombres que presuntamente participaron en el traslado y ataque contra la joven. Hasta ahora, ambos permanecen prófugos.

Como parte de las diligencias, agentes realizaron cateos en una finca y una quinta relacionadas con Arnulfo Jr., donde se buscaban videos y otros indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento del feminicidio.

QUÉ SE SABE DEL CASO CONTRA ARNULFO DE JESÚS

La investigación también contempla un posible conflicto relacionado con una deuda pendiente. Esa versión habría sido señalada por familiares de Pamela y permanece entre las líneas que las autoridades deben corroborar mediante pruebas.

La Fiscalía no ha informado públicamente todos los detalles sobre la manera en que Pamela fue contactada ni ha revelado la identidad de los dos hombres que permanecen sin ser detenidos.

Con la captura de Arnulfo de Jesús, el expediente entra en una nueva etapa judicial. El acusado permanece bajo custodia mientras se desarrolla la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.

La detención, sin embargo, no implica una sentencia. Arnulfo de Jesús es considerado presunto responsable mientras continúe el proceso penal y corresponde a las autoridades judiciales determinar su responsabilidad con base en las pruebas presentadas.