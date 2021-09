‘Este país es de mexicanos’... William Valdés arremete contra el chef Herrera por xenofobia

“Siempre me tiró mala onda, no sé por qué, Los primeros días de grabaciones todos estábamos afuera y le dije: ‘qué cool está tu cámara’ y se voltea muy serio y dice: ‘¿ Y tú quién eres? Ah, eres el cubanito. Celebridad en este país tú no eres, este país es de mexicanos”.

El cubano dijo que tanto él como sus compañeras Laura Zapata y ‘La Choco’ se quedaron sorprendidos por las palabras del chef.

“Definitivamente no fue broma porque no estábamos en el programa grabando, fue fuera del foro. Siempre noté una mala onda de él, en la forma en la que me decía las cosas. Hay psicólogos en la producción que están en el control y saben perfectamente cómo eres y cuáles son tus puntos débiles y no sé si ya lo habían platicado con él que soy una persona muy explosiva”, dijo.

El conductor dijo que en una ocasión ya no aguantó más y explotó contra el chef en pleno programa, y hasta le dijo ‘chinga tu madre’, pero la escena no salió al aire.

“La verdad no concordaba, las cosas que me decía a mí y luego trataba a la Bebeshita tan lindo y ella no están buena cocinera -lo sabe, yo la quiero mucho, pero es la realidad-, entonces noté que él con ciertas mujeres tenía más inclinación y era más cool, y luego pasaba yo y era como: ‘¿qué está pasando?’. El chef Herrera es tal y como es en cámara, así es su personalidad, no es un personaje es así, o sea, es mamón”, añadió.