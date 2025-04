‘Estoy luchando contra la depresión’: Aconseja Chris Martin a sus fans por crisis de salud mental

Cada uno de los famosos trata de hacer lazos con sus fans desde sus canciones, actuaciones y más trabajos en el espectáculos, y en ocasiones las estrellas deciden abrir su corazón para ayudar o compartir experiencias. Tal cual lo hizo Chris Martin al confirmar que padece de depresión y compartir algunos métodos que usa para lidiar con ello.

El cantante de ‘Fix You’ que todos los días enfrenta una batalla para sobrellevar esa situación.

“Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome, luchan un poco contra la depresión”, contó el cantante, de 48 años, en un video grabado en calles de Corea del Sur, parada obligatoria como parte de la gira de la banda, Music of the Spheres World Tour.