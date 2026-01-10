Fallece cantautor colombiano, Yeison Jiménez, en accidente de avioneta
Se reportó que 6 pasajeros de la aeronave fallecieron en el siniestro
El 10 de enero se reportó que en Colombia, una aeronave que trasportaba a 6 personas, se estrelló en una zona rural.
El incidente fue confirmado por la Aeronáutica Civil de Colombia; medios han destacado que el cantante, Yeison Jiménez, era uno de los pasajeros en el avión.
El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez y de las 5 personas que estaban en la aeronave.
Desde su cuenta oficial de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió la noticia y expresó sus condolencias.
‘Desde el sector del transporte, lamentamos profundamente el fallecimiento del artista Yeison Jiménez y de cinco de sus acompañantes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias’ indicó la dependencia.
Según imágenes compartidas, por las redes sociales, la aeronave quedó totalmente destruida e incinerada; elementos de emergencia ha apagado las llamas y limitado el área del accidente.
La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para averiguar las causas del accidente.
¿QUIÉN ERA YEISON JIMÉMEZ?
Yeison Orlando Jiménez Galeano, de 34 años, fue un cantautor y compositor de música popular colombiana.
En los Premios Nuestra Tierra, ganó para los premios: canción popular del año y artista popular del año, en el 2020, 2023 y 2022, respectivamente.
En su cuenta oficial de Spotify, sus canciones más escuchadas son: Aventurero, Por qué la envidia y Hasta La Madre.