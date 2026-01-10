Fallece cantautor colombiano, Yeison Jiménez, en accidente de avioneta

El 10 de enero se reportó que en Colombia, una aeronave que trasportaba a 6 personas, se estrelló en una zona rural.

El incidente fue confirmado por la Aeronáutica Civil de Colombia; medios han destacado que el cantante, Yeison Jiménez, era uno de los pasajeros en el avión.

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez y de las 5 personas que estaban en la aeronave.

Desde su cuenta oficial de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió la noticia y expresó sus condolencias.

‘Desde el sector del transporte, lamentamos profundamente el fallecimiento del artista Yeison Jiménez y de cinco de sus acompañantes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias’ indicó la dependencia.