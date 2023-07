Fallece el actor Alan Arkin recordado por su actuación en Little ‘Miss Sunshine’

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Arkin comenzó en el mundo del espectáculo con una obra de teatro en Broadway y su primer debut en el cine se produjo en 1966 con un papel en la cinta ’The Russians Are Coming’, the Russians Are Coming”, por la que fue nominado al Óscar al mejor actor y también al Globo de Oro.

LARGA CARRERA

Su papel en ‘The Heart Is a Lonely Hunter’ de 1968 le valió otra nominación. Pero no fue hasta 2006 cuando levantó la estatuilla por la cinta ‘Little Miss Sunshine’, en la que intrpreta al abuelo de la niña protagonista, Olive (Abigail Breslin).