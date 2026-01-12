La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro

Por: Jack Nicas and Ana Ionova Cuando amaneció el 3 de enero, WhatsApp ya se había iluminado en toda América Latina con frenéticos mensajes de jefes de Estado, que se preguntaban cómo responder al que quizá sea el mayor acontecimiento político de la región en décadas. Era lo que algunos habían deseado y otros habían temido: Estados Unidos acababa de incursionar en Venezuela y capturar a su presidente. Las respuestas dejaron al descubierto las líneas divisorias que ya estaban resquebrajando Latinoamérica.

Las tres naciones más grandes de la región —Brasil, México y Colombia, todas ellas dirigidas por políticos de izquierda— criticaron la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro con distintos grados de indignación y diplomacia. TE PUEDE INTERESAR: Las amenazas de Trump y el ataque a Venezuela dejan a México en un dilema Una lista cada vez más extensa de países de derecha, como Argentina, El Salvador y Ecuador, vitorearon al presidente Donald Trump. Y un grupo de naciones más pequeñas, como Guatemala y Perú, evitaron problemas para que Washington no los notara. Las reacciones divergentes muestran cómo el gobierno de Trump, cada vez más agresivo, está alterando la política de América Latina. Aunque sus respuestas públicas puedan ser diferentes, todos parecen compartir un objetivo común en una nueva era de intervencionismo estadounidense: la autopreservación. “Todos los países están intentando evitar un conflicto con Trump”, dijo Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México. Trump ha dejado muy claro que quiere controlar el continente, y ha declarado explícitamente que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a cuestionarse”. Una mirada a los cuatro países más grandes de Latinoamérica muestra la nueva presión que Trump ejerce sobre la región, y también los límites con los que se está topando. Pocos líderes extranjeros están tan expuestos a las exigencias de Trump como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Para satisfacerlas, su gobierno se ha enfrentado a los cárteles de la droga, ha reforzado la aplicación de la ley en la frontera y ha impuesto aranceles de hasta el 50 por ciento a muchos productos chinos. A cambio, Trump dice que le cae bien, al tiempo que sigue amenazando con ataques unilaterales dentro de México. El jueves, Trump pareció pasar de la retórica a los planes. “Vamos a empezar ya a golpear por tierra, con respecto a los cárteles”, declaró a Fox News. “Los cárteles manejan México”. Esa promesa, días después de que aeronaves estadounidenses bombardearan Venezuela, estrechó el cerco sobre Sheinbaum. A su vez, Sheinbaum ha ofrecido una reacción bastante cauta sobre Venezuela. Sheinbaum ha rechazado categóricamente la acción militar estadounidense dentro de otras naciones, especialmente la suya, pero sus respuestas sobre Venezuela han sido cuidadosamente redactadas. “La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera”, dijo el lunes.

Para evitar enemistarse con Trump y con Estados Unidos, por lejos el mayor socio comercial de su país, Sheinbaum también ha sido cautelosa a la hora de vincular a México con demasiada fuerza a las condenas mundiales del ataque a Venezuela, según un alto funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas. Aunque aceptó firmar un rechazo conjunto a la acción estadounidense —junto con Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y España—, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no lo dio a conocer públicamente. Esa declaración de 280 palabras también evitó mencionar a Estados Unidos por su nombre. Después de que Sheinbaum hablara el jueves con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el dirigente brasileño publicó que ambos “repudiaban los ataques”. Sheinbaum no publicó nada.

Después, el viernes, la dirigente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló con Lula y con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero Sheinbaum no habló con ella, dijo el funcionario mexicano. En cambio, su gobierno está cada vez más preocupado por ataques estadounidenses en su territorio y está enfocado en tratar de impedirlos, golpeando más duramente a los cárteles y profundizando una asociación de seguridad con Estados Unidos, dijo el funcionario mexicano. Lula tiene más margen para enfrentarse a Estados Unidos. Cuando Trump impuso aranceles elevados a Brasil para intentar echar por tierra la causa penal contra un aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, Lula denunció la injerencia en el sistema judicial brasileño y se mantuvo firme. Quizás sorprendentemente, Lula salió victorioso: Bolsonaro fue a la cárcel, Lula consiguió una reunión amistosa con Trump y Trump retiró los aranceles. Pero Brasil no es México. El desafío de Lula se debe en gran parte al tamaño de Brasil, a su distancia de Estados Unidos y, lo que es más importante, a su enorme relación económica con China. El comercio de Brasil con China aproximadamente duplica su comercio con Estados Unidos.

El viernes, Lula consiguió aún más influencia: Brasil fue una de las cuatro naciones sudamericanas que consiguió un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Lula también ha descubierto que oponerse a Washington es una buena política interna. Sus cifras en las encuestas subieron durante su disputa, y ahora es favorito para ganar un cuarto mandato este año. Por eso, cuando Estados Unidos atacó a Venezuela, Lula emitió uno de los reproches más claros, y lo calificó de “otro precedente extremadamente peligroso”. Al mismo tiempo, Lula también ha tenido tacto. Una nueva pelea agotadora con Trump, especialmente para defender a un autócrata impopular como Maduro, es arriesgada para su campaña presidencial, sobre todo si se tiene en cuenta la derecha pro-Trump revitalizada de Brasil. Aunque ha hablado, Lula ha evitado en gran medida nombrar a Trump. “Por supuesto que queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos. Es un país muy importante en todos los sentidos. Pero no hay forma de evitar condenar esta acción”, dijo en una entrevista Celso Amorim, principal asesor de política exterior de Lula. Antes del ataque a Venezuela, “las cosas avanzaban de forma positiva”, añadió, en referencia a la relación entre Estados Unidos y Brasil. “Todavía espero que eso sea posible”. Como el estadista de mayor edad de América Latina, Lula ha intentado calmar las tensiones en un segundo plano. En una llamada telefónica el jueves, Lula y Petro hablaron de construir una especie de coalición diplomática contra las intervenciones de Trump, con la esperanza de conseguir el apoyo de México, Chile, Francia y España. Pero la idea era preliminar, según una persona presente en la conversación. Petro fue mucho menos diplomático al principio. Después de la captura de Maduro, publicó incesantemente en internet, polemizó con Elon Musk, compartió fotos espantosas de lo que parecía ser una víctima y dijo: “América Latina debe emanciparse de nuevo”. Trump, quien ya había apuntado a Petro, agudizó sus amenazas. Calificó a Petro de “hombre enfermo”, lo acusó de traficar con cocaína y dijo que “no va a seguir haciéndolo durante mucho tiempo”. Cuando le preguntaron si estaba considerando una acción militar contra Colombia, respondió: “suena bien”. Esto desencadenó una crisis inmediata. Petro pidió a los colombianos que salieran a la calle y dijo que él mismo tomaría las armas. El gobierno amplió su seguridad personal. Luego, de repente, los dos líderes parecieron reconciliarse.

El miércoles, en una llamada de casi una hora, mediada en parte por el senador Rand Paul, un republicano de Kentucky receloso de las guerras en el extranjero, Petro habló durante la mayor parte del tiempo, y se comprometió a luchar contra los cárteles de la droga. “Agradezco su llamada y su tono”, escribió Trump en internet. Acordaron reunirse pronto. No fue el primer gesto de conciliación de Petro. Ha mantenido la estrecha coordinación de Colombia con las autoridades estadounidenses contra el narcotráfico, incluida la creciente erradicación de los cultivos de coca, a pesar de que en su día se opuso a esta política. Él también tiene realidades políticas. Mientras que Petro está limitado a un mandato, su sucesor, elegido a dedo, se presenta a las elecciones en mayo, y los colombianos quieren llevarse bien con Trump para evitar más aranceles... o un ataque. Argentina estuvo una vez tan sumida en la crisis financiera que apenas era un actor en la escena mundial. Trump ha contribuido a cambiar eso. TE PUEDE INTERESAR: Trump dice que Irán quiere negociar mientras los muertos por protestas llegan casi a los 600 El presidente Javier Milei se ha convertido en el aliado más entusiasta de Trump en la región y, por lo tanto, en el líder de la derecha latinoamericana. Sus esfuerzos han dado resultado. Cuando Milei se enfrentaba a un colapso económico y político el año pasado, Trump le lanzó un salvavidas de 20.000 millones de dólares. Uno de sus objetivos era ayudar a Milei a hacerse con el control del Congreso de Argentina en las elecciones intermedias. Y funcionó. (También enriqueció a los aliados de Trump).