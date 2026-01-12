Nicolás Maduro manda mensaje desde prisión en EU, según el hijo del líder chavista

/ 12 enero 2026
    Nicolás Maduro manda mensaje desde prisión en EU, según el hijo del líder chavista
    El mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están “bien” y que son “unos luchadores”. ESPECIAL

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”, aseguró Maduro Guerra, citado en la nota de VTV

El mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están “bien” y que son “unos luchadores”, según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien dijo haber conversado con los abogados.

En una nota publicada el domingo, el medio estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y “transmitió un mensaje de fortaleza” por parte de su padre y Flores, quienes resultaron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”, aseguró Maduro Guerra, citado en la nota de VTV.

El diputado denunció que contra Maduro “se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías”, según el canal estatal.

No obstante, prosiguió VTV, insistió en que se mantiene “moralmente íntegro y fuerte” y que “su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense”.

MADURO EN PRISIÓN DE EU

El pasado lunes, Maduro se declaró como “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a Estados Unidos, y dijo ser un “prisionero de guerra” ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.

La acusación formal, hecha pública el sábado y que revisa la original de 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.

Por su parte, Flores está acusada por presuntamente participar en la conspiración para el tráfico de cocaína.

EFE

EFE

