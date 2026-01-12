Sufren empleados de AHMSA después de tres años en crisis

Sin sueldo ni empleo, con deudas acumuladas y muchos con problemas de salud, miles de trabajadores de la quebrada Altos Hornos de México (AHMSA) cumplen tres años en crisis, la cual ha golpeado la actividad económica del norte de Coahuila.

En medio del panorama desolador, sin embargo, existe la esperanza de que el proceso de quiebra de la acerera llegue a su fin en los primeros meses de este 2026 y que, con la venta de los activos de la empresa, los 17 mil trabajadores puedan recibir pagos largamente esperados y, lo más importante, se recupere su fuente de empleo.

Afectados reprochan que el proceso legal, conducido por el síndico de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, ha demorado más de un año, mientras persiste la sospecha de que el exdueño de AHMSA, Alonso Ancira, aún tiene injerencia en el proceso, pese a que fue destituido oficialmente.

La quiebra se dio en medio de un conflicto entre Ancira y el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó de fraude al entonces propietario de la acerera por la venta de una planta chatarra a Pemex en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Ancira fue encarcelado y salió tras un acuerdo reparatorio que lo obligaba a cubrir 216 millones de dólares a Pemex, compromiso que incumplió y que ahora pelea desde el extranjero.

“Me preocupa que esto vaya lento, pero lo que más me preocupa es que Alonso Ancira está dentro; está moviendo los hilos, creando proveedores y empresas acreedoras para lavar el dinero”, dijo el extrabajador Julio González.

Otros de los motivos para retrasar el proceso, cuestionan los afectados, son los altos sueldos que percibe el equipo de quiebra, algunos de más de 300 mil pesos mensuales; salarios que tan solo en diciembre sumaron 4.2 millones de pesos.

En contraste, los extrabajadores no solo padecen por la falta de dinero, sino que también deben lidiar con problemas de salud, como enfermedades crónicas.

Los afectados reportan que desde diciembre de 2022, cuando paró AHMSA, han fallecido al menos 67 compañeros por males relacionados con la quiebra, incluidos suicidios.

“El obrero activo está en peligro de extinción”, lamentó un extrabajador. “Nos estamos quedando en las casas, postrados en una cama, con una enfermedad que poco a poco nos va a acabar”.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, dice que los miles de afectados no pueden encontrar otro empleo en Monclova y la región.

“Para los extrabajadores de AHMSA es muy difícil conseguir un trabajo”, afirmó. “Hay empresas donde hay letreros que dicen: ‘trabajadores de AHMSA, no’”, acusó.

Por lo tanto, añadió, viven al día, la mayoría en trabajos informales, salvo aquellos que emigraron a otras ciudades.