Coahuila en la corte tras extinción de fideicomisos por corrupción

México
/ 12 enero 2026
    Se reclama los derechos de los estados, municipios y personas, por recursos que les habían asignado. REFORMA

Dichos fideicomisos, fueron extinguidos por el expresidente López Obrador bajo el argumento de que estaban relacionados con actos de corrupción.

Los nueve ministros de la Corte resolverán las acciones de inconstitucionalidad interpuestas a finales de 2020 por los entonces gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, quienes, con variaciones, acusaron que la desaparición no estuvo justificada, que la Federación se entrometió en sus facultades y que se afectaron los derechos de los estados, municipios y personas a acceder a recursos que ya les habían asignado.

Asimismo, señalaron que la medida volvió discrecional la asignación presupuestal y que, en lugar de eliminarlos, se debió regular la transparencia.

La propuesta del ministro Arístides Guerrero, que será votada, afirma que la eliminación no genera subordinación, dependencia o intromisión de la Federación en las facultades de las entidades federativas, por lo que se debe reconocer la validez del decreto.

Los fideicomisos, conformados por los ahorros de diversas dependencias, fueron extinguidos por López Obrador bajo el argumento de que estaban relacionados con actos de corrupción.

Sin embargo, fue hasta el 21 de octubre de 2020 (después de que el Congreso aprobó su eliminación entre un resguardo policial debido a las protestas de víctimas de feminicidios y violencia, científicos y activistas) cuando el expresidente anunció una “auditoría amplia” para interponer las denuncias penales, pero cuyo resultado a la fecha no se ha informado.

Temas


Gobierno

Localizaciones


Coahuila
México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

