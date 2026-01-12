Coahuila en la corte tras extinción de fideicomisos por corrupción

Los nueve ministros de la Corte resolverán las acciones de inconstitucionalidad interpuestas a finales de 2020 por los entonces gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, quienes, con variaciones, acusaron que la desaparición no estuvo justificada, que la Federación se entrometió en sus facultades y que se afectaron los derechos de los estados, municipios y personas a acceder a recursos que ya les habían asignado.

TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Asimismo, señalaron que la medida volvió discrecional la asignación presupuestal y que, en lugar de eliminarlos, se debió regular la transparencia.

La propuesta del ministro Arístides Guerrero, que será votada, afirma que la eliminación no genera subordinación, dependencia o intromisión de la Federación en las facultades de las entidades federativas, por lo que se debe reconocer la validez del decreto.

Los fideicomisos, conformados por los ahorros de diversas dependencias, fueron extinguidos por López Obrador bajo el argumento de que estaban relacionados con actos de corrupción.

Sin embargo, fue hasta el 21 de octubre de 2020 (después de que el Congreso aprobó su eliminación entre un resguardo policial debido a las protestas de víctimas de feminicidios y violencia, científicos y activistas) cuando el expresidente anunció una “auditoría amplia” para interponer las denuncias penales, pero cuyo resultado a la fecha no se ha informado.