EU ha revocado más de 100 mil visas desde el regreso de Trump al poder

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha revocado más de 100 mil visas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, como parte de una política migratoria más estricta implementada por su administración.

El dato fue dado a conocer por Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, quien precisó que la cifra representa un incremento de 150% respecto a las visas canceladas durante 2024, antes del retorno de Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con la información oficial, entre las visas revocadas se encuentran alrededor de 8 mil correspondientes a estudiantes y unas 2 mil 500 visas especiales, canceladas por diversas razones vinculadas con el incumplimiento de leyes migratorias o penales en Estados Unidos.

Pigott detalló que las revocaciones se realizaron por causas como permanecer en el país más tiempo del autorizado, conducción bajo los efectos del alcohol, agresiones, robos y otros delitos que derivaron en la pérdida del estatus migratorio.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de una revisión más estricta de antecedentes y del reforzamiento de los mecanismos de control migratorio impulsados por la actual administración estadounidense.

La medida se inscribe en un contexto más amplio de endurecimiento de la política migratoria, que incluye mayores restricciones, revisiones administrativas y acciones de cumplimiento contra personas extranjeras con estatus irregular o visas vigentes.

Las autoridades estadounidenses no precisaron cuántas de las visas revocadas corresponden a ciudadanos de países específicos, ni detallaron si habrá nuevas fases de revisión masiva en los próximos meses. Con información de La Jornada