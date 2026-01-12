EU ha revocado más de 100 mil visas desde el regreso de Trump al poder

Noticias
/ 12 enero 2026
    EU ha revocado más de 100 mil visas desde el regreso de Trump al poder
    Las autoridades estadounidenses no precisaron cuántas de las visas revocadas corresponden a ciudadanos de países específicos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la cifra supera significativamente los niveles de 2024 y forma parte de una política migratoria más estricta

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha revocado más de 100 mil visas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, como parte de una política migratoria más estricta implementada por su administración.

El dato fue dado a conocer por Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, quien precisó que la cifra representa un incremento de 150% respecto a las visas canceladas durante 2024, antes del retorno de Trump a la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump

De acuerdo con la información oficial, entre las visas revocadas se encuentran alrededor de 8 mil correspondientes a estudiantes y unas 2 mil 500 visas especiales, canceladas por diversas razones vinculadas con el incumplimiento de leyes migratorias o penales en Estados Unidos.

Pigott detalló que las revocaciones se realizaron por causas como permanecer en el país más tiempo del autorizado, conducción bajo los efectos del alcohol, agresiones, robos y otros delitos que derivaron en la pérdida del estatus migratorio.

TE PUEDE INTERESAR: Entraron a México 15.6% más visitantes desde el extranjero en noviembre de 2025

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de una revisión más estricta de antecedentes y del reforzamiento de los mecanismos de control migratorio impulsados por la actual administración estadounidense.

La medida se inscribe en un contexto más amplio de endurecimiento de la política migratoria, que incluye mayores restricciones, revisiones administrativas y acciones de cumplimiento contra personas extranjeras con estatus irregular o visas vigentes.

Las autoridades estadounidenses no precisaron cuántas de las visas revocadas corresponden a ciudadanos de países específicos, ni detallaron si habrá nuevas fases de revisión masiva en los próximos meses. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

