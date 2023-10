Fallece el actor de ‘Rocky’, Burt Young, a los 83 años; interpretó al entrañable ‘Paulie’

El actor y ex boxeador, Burt Young, murió el domingo 8 de octubre en Los Ángeles según confirmó su hija, Anne Morea al periódico The New York Times.

El famoso actor, conocido por su papel como ‘Paulie’ y fiel acompañante de Rocky Balboa en las sagas junto a Sylvester Stallone, falleció a los 83 años de edad, aunque no se revelaron las causas de su muerte.