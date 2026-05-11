¿Ya tienes tu boleto? Otakufest Saltillo 2026 reunirá anime, cosplay y estrellas del doblaje este fin de semana

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    ¿Ya tienes tu boleto? Otakufest Saltillo 2026 reunirá anime, cosplay y estrellas del doblaje este fin de semana
    Fiesta. Actores de doblaje y creadores de contenido convivirán con cientos de fans en una de las convenciones geek más esperadas de la región. FOTO: FACEBOOK@OTAKUFEST

El evento contará con la participación de actores de doblaje como Pepe Toño Macías, Arturo Mercado Jr. y Nycolle González, además de creadores de contenido como MinyNaranja, Martín Eastwood y más

Toda la emoción y diversión que traerá este fin de semana la edición 2026 del Otakufest Saltillo 2026 está cada vez más cerca, por lo que los fans del anime, la cultura geek, el k-pop y más se reunirán durante dos días de actividades, el 16 y 17 de mayo.

En una charla con VMÁS, Andrea Niquet, organizadora del evento, aseguró que habrá diversas actividades y contenido para distintas generaciones, ya que las actividades comenzarán a las 12:00 y concluirán a las 21:00 horas.

“Integrar a los fans de la ‘vieja generación’ con los ‘new age’; que todos puedan disfrutar por igual, así como atraer a la gente que aún no sea otaku, pero que le llame la atención o le dé curiosidad cualquier aspecto del evento, para que lo conozca y pueda participar junto a todos los demás”, dijo la organizadora al ser cuestionada sobre el reto para la edición 17.

DE TODO PARA TODOS

Uno de los aspectos que año con año conquista a la audiencia son los invitados y, en esta ocasión, los renombres de los actores de doblaje han llamado la atención una vez más, tanto que incluso los pases de convivencia ya se agotaron.

“Por lo menos en ese aspecto, cada vez es más sencillo ver que la gente de Saltillo se involucra, pregunta y no le da miedo comentar. Me alegra mucho ver que los saltillenses son cada vez más activos y receptivos”, explicó Niquet.

Este año, el show se engalana con estrellas como Pepe Toño Macías, quien es muy popular por dar voz a personajes de cine y televisión en su versión latina, como James, del Equipo Rocket en la serie animada Pokémon, o Deadpool en producciones de Marvel y Disney.

Por su parte, Arturo Mercado Jr. es reconocido por interpretar las voces de Mickey Mouse y Woody, de Toy Story.

Además, el evento contará con la presencia de Nycolle González, Erika Langarica y Óscar López Ávila.

Uno de los aspectos que más gustan de las ediciones pasadas son las participaciones de creadores de contenido relacionados con la cultura geek y otaku. En esta ocasión estarán MinyNaranja, Martín Eastwood, Jotace y Samantha Lynxx.

UNA EXPERIENCIA PARA RECORDAR

Andrea hizo hincapié en la importancia del evento, no solo porque se realizará en Canacintra, sino por la oportunidad de vivir la experiencia en todos los sentidos.

“Venir con tus amigos, o con la disposición de hacer amigos en el evento; traer suficiente batería en el celular para sacar muchas fotos; venir con hambre para poder probar varios platillos japoneses en el área de comida; y revisar el programa del evento para que alcances a ver a tus artistas favoritos”, aconsejó la joven.

Como es tradición, además de los expositores y conferencias, se realizarán concursos de cosplay; habrá espacio para el baile de k-pop, competencias de dibujo, oportunidad de participar en karaoke y torneos de Super Smash Bros. Ultimate y Mario Kart 8 Deluxe.

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LOS BOLETOS

Para quienes aún no tienen boletos, podrán adquirir entradas generales por día o los Ultimate Pass, disponibles a través del sitio Eventbrite y en la página de Facebook del evento.

https://vanguardia.com.mx/show/entrevista-de-lujo-lisa-kudrow-cierra-el-ciclo-de-the-comeback-IG20624185

La entrada general tiene un costo de 100 pesos; sin embargo, el pase para ambos días cuenta con un precio especial de 185 pesos. En cuanto a los boletos con convivencia, el acceso con Óscar López Ávila tiene un costo de 450 pesos; mientras que con Arturo Mercado Jr. es de 650 pesos.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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