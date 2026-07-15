Fallece Elsa Aguirre, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años

La historia del cine mexicano despide a una de sus figuras más representativas. Elsa Aguirre, actriz que conquistó la pantalla grande durante la Época de Oro, falleció a los 95 años, dejando un legado que marcó a varias generaciones de espectadores y artistas. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México), que a través de un comunicado expresó su pesar por la partida de quien describió como “una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro”. Además de su talento interpretativo, la organización destacó que fue reconocida durante décadas por ser considerada uno de los rostros más bellos del cine nacional.

Su fallecimiento ocurre apenas un año después de la muerte de su hermana Alma Rosa Aguirre, también actriz y compañera de varias producciones cinematográficas. Ambas compartieron una trayectoria artística que forma parte del patrimonio cultural del país.

UNA VIDA DEDICADA AL CINE Y A LA DISCIPLINA PERSONAL En los últimos años, Elsa Aguirre llevaba una vida tranquila en Cuernavaca, Morelos, lejos de los reflectores. A principios de este año recibió la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien compartió una fotografía junto a la actriz y escribió: “Conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza”. Aunque en diversas ocasiones fue vista utilizando oxígeno, la actriz explicó que se trataba de un apoyo ocasional debido a problemas pulmonares. “Yo me lo puedo quitar un rato, porque no quiero depender de él... ya dependo un poco más del oxígeno, para mis pulmones y mis bronquios; me tengo que cuidar”, declaró durante un encuentro con medios en 2025.

Su estado de salud había mejorado notablemente después de superar una bronconeumonía en 2023. En entrevistas posteriores reveló que mantenía hábitos saludables, realizaba caminatas diariamente y seguía una alimentación vegetariana desde los 33 años, rutina que consideraba clave para conservar su bienestar. DE UN CONCURSO DE BELLEZA A CONVERTIRSE EN LEYENDA Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Aguirre vivió una infancia modesta en la colonia Mixcoac, en la Ciudad de México. Debido a las dificultades económicas de su familia únicamente cursó hasta sexto año de primaria. Su destino cambió cuando tenía apenas 14 años. Su madre inscribió a Elsa y a sus hermanas en un concurso de belleza organizado por Clasa Films Mundiales. Elsa obtuvo el primer lugar y consiguió un contrato para filmar tres películas, iniciando así una carrera que pronto la llevaría a compartir créditos con las mayores estrellas de la industria.

El director Julio Bracho fue quien terminó impulsando definitivamente su trayectoria al ofrecerle un papel en Don Simón de Lira. Más adelante trabajó junto a figuras como Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, Mario Moreno “Cantinflas”, Dolores del Río y Joaquín Pardavé, consolidándose como una de las protagonistas más importantes del cine nacional. SU HISTORIA PERSONAL TAMBIÉN MARCÓ SU VIDA Durante décadas, Elsa Aguirre fue comparada con María Félix, aunque ella siempre rechazó esa idea. “Se comentaba mucho que yo era la María Félix del pueblo, yo no ponía ni atención”, recordó en una entrevista. En otra conversación afirmó: “Yo jamás pretendí parecerme a nadie, yo era yo como fuera”. Entre los episodios más conocidos de su vida sentimental figura el breve romance con Jorge Negrete, quien incluso pidió permiso a su madre para cortejarla. La relación terminó poco tiempo después, cuando la actriz confesó sentirse insegura por su nivel escolar frente a los libros que él le regalaba. La actriz también enfrentó momentos profundamente dolorosos. Estuvo casada en tres ocasiones y sufrió la pérdida de su único hijo, Hugo, quien falleció a los 30 años en un accidente. A pesar de esas experiencias, mantuvo siempre un perfil reservado y una imagen de serenidad que la acompañó hasta sus últimos años.

DATOS CURIOSOS · Elsa Aguirre adoptó una dieta vegetariana desde los 33 años y la mantuvo durante más de seis décadas. · Fue una de las últimas grandes sobrevivientes de la Época de Oro del cine mexicano. · Sus tres hermanas participaron en un concurso de belleza; Elsa obtuvo el primer lugar y sus hermanas el segundo y tercero. · Compartió pantalla con leyendas como Pedro Infante, Dolores del Río, Cantinflas y Pedro Armendáriz. · En diversas entrevistas aseguró que nunca buscó parecerse a María Félix, pese a que el público solía compararlas.