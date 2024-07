Fallece Richard Simmons, famoso gurú fitness de la televisión estadounidense, a los 76 años

Asimismo, aparece en los créditos de otros proyectos como ‘What Women Want’, ‘Hercules: Zero to Hero’, ‘All My Children’, ‘Evening Shade’, que obtuvieron un alcance considerable. Además de encaminarlo a ganar un premio Emmy por sus producciones propias.

EL FAMOSO GURÚ DE LAS CINTAS DE ENTRENAMIENTO EN DVD

El instructor grabó una gran cantidad de videos en formato DVD de entre los que destacan ‘Sweatin’ to the Oldies’, ‘Party off the Pounds’, ‘Blast Off’, ‘Pump and Sweat’, ‘Tonin Uptown’ y ‘Tonin Downtown’, de las miles de copias vendidas.

Aunque por el momento se ha especificado que la causa de muerte fue de manera natural, aún se mantiene la investigación por alguna causa criminal, pues el ama de llaves del instructor lo encontró desplomado en su residencia. (Con información de TMZ)