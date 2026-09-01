Filman Eva Longoria y Eugenio Derbez película basada en un libro de un autor de Monterrey

Por tercera ocasión, Eva Longoria y el mexicano Eugenio Derbez trabajarán juntos en la pantalla cinematográfica, ya que protagonizan la película ‘Marcelo en el Mundo Real’, del escritor de origen regio Francisco X. Stork. La historia, titulada ‘Marcelo en el Mundo Real’, es producida por Zeta Studios y Elefantec Global y es una adaptación de la novela del mismo nombre. Desde hace días, la historia comenzó su rodaje bajo la dirección de Lucía Puenzo en Uruguay y Boston, según informó Deadline. La cinta cuenta también con las actuaciones de Àstrid Bergès-Frisbey, Mathew Borrero y Ema Giménez Zapiola.

¿DE QUÉ TRATA? ‘Marcelo en el Mundo Real’ sigue a un joven con trastorno del espectro autista que busca encontrar su lugar en una sociedad marcada por la competencia y las expectativas sociales, mientras atraviesa una etapa determinante entre la adolescencia y la vida adulta. De acuerdo con Reforma, la película muestra a ‘Marcelo’ durante su transición de un entorno de educación especial al mundo laboral convencional, donde deberá enfrentarse a nuevos retos y a la presión de adaptarse a lo que los demás consideran “normal”, sin dejar de lado su propia manera de entender y experimentar el mundo. Para Puenzo, la historia representa una oportunidad para abordar una etapa que pocas producciones han explorado desde esta perspectiva, al centrarse en jóvenes dentro del espectro autista que dejan atrás la infancia, pero todavía no alcanzan una independencia plena.

“Muy pocas películas capturan esa transición en la que los jóvenes con autismo dejan de ser niños, pero aún no han alcanzado la independencia total”, señaló la directora, quien busca que la perspectiva de Marcelo lleve al público a cuestionar sus propias ideas sobre la normalidad. El proyecto tomó seis años de desarrollo antes de llegar al rodaje, un proceso que Elefantec Global encabezó junto con Zeta Studios para llevar la adaptación a la pantalla grande, al contar con la participación de José “Pepe” Bastón como fundador de Elefantec Global.

Longoria y Derbez han colaborado en películas como ‘¡Hombre al agua!’, junto a Anna Faris; ‘Dora y la Ciudad Perdida’, junto a Michael Peña e Isabela Merced, así como en el elenco de ‘Aristóteles y Dante Descubren los Secretos del Universo’. (Con información de Reforma)