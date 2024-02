¿Final definitivo? Habla Andrea Legarreta de la supuesta novia de Erik Rubín

Y a pregunta insistente de los reporteros, la también protagonista de ‘Vivan Los Niños’ dijo que no conoce a la que sería la nueva pareja sentimental de su ex.

¿ANDREA LEGARRETA TIENE NOVIO?

Legarreta enfatizó que ella aún no está lista para conocer a alguien nuevo, ni si quiera se ha dado el chance de salir, prefiere dedicarse a ella, a sus hijas y estar con su padre, quien por el momento vive en la Ciudad de México.

”Yo no, me lo han preguntado mucho, pero yo no, ni para salir, hay gente que me dice ‘te quiero presentar a un amigo’, pero ni siquiera estoy lista para eso, estoy bien, viviendo mi momento... fueron muchos años en pareja, sinceramente no tengo ganas en absoluto, no estoy lista ni tengo ganas”, reiteró.