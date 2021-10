$!Fiscalía del Edomex da informe sobre muerte de Octavio Ocaña; padre del actor rechaza versión

Los dos acompañantes de Octavio Ocaña, cuya identidad no ha sido revelada, fueron detenidos por la Policía Municipal . Ambos declararon ante las autoridades que lo conocían desde hace años y que en los últimos días habían tomado alcohol con él.

“Tanto los testigos que viajaban con la persona fallecida, como los policías municipales que intentaron detener la unidad, han referido que no hubo intercambio de disparos ”, indicaron las autoridades en un comunicado difundido este sábado.

“(Los acompañantes) han referido, además, que la tarde de ayer viernes 29 de octubre al transitar por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto, sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución”, indicó la Fiscalía del Estado de México.

Uno de los testigos declaró a las autoridades que, durante la persecución, Octavio Ocaña perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la autopista Chamapa-Lechería, lugar donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza.

Ese mismo testigo relató que el actor de la serie de televisión “Vecinos” portaba un arma de fuego y que el propio Octavio la había sacado de la guantera de la camioneta. El comunicado no especifica cómo o quién accionó el arma.

“Las pruebas periciales que están en desarrollo serán determinantes para esclarecer la forma en la que el conductor de la camioneta perdió la vida, y las cuales serán dadas a conocer por las vías institucionales de esta Fiscalía General”, concluyó el comunicado de la Fiscalía del Edomex.

PADRE DE OCTAVO RECHAZA VERSIÓN DE LA FGJEDOMEX

Luego de que la Fiscalía reveló algunos detalles del fallecimiento y señalaron que el actor portaba un arma, el señor Octavio rechazó esta versión.

Respecto a las personas que estaban con su hijo y que ahora están detenidos, Pérez señaló que “son amigos suyos y lo cuidaban”.

Octavio Pérez también fue cuestionado sobre si llevarse el cuerpo de su hijo entorpecía las investigaciones:

“Ahorita lo que me importa es llevarme a mi hijo, lo voy a enterrar en Tabasco, vengo por él para llevármelo y eso es todo lo que quiero”, externó, y expresó que cree que las autoridades no harán nada y no habrá justicia:

“Todo se lo dejo a Dios... como siempre estamos llenos de violencia, por policías, por corruptos y por madre y media”, dijo el padre del actor.

