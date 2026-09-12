Freddie Mercury, Pet Shop Boys y Buddy Holly

El 5 de septiembre, unos días después de que Barry Gibb, de los Bee Gees, estuvo de fiesta al cumplir 80 años, el vocalista de otra agrupación de origen británico hubiera llegado a esa edad.

Fue en ese día, pero de 1946, cuando en Stone Town, Zanzíbar, nació Farrokh Bulsara, mejor conocido como una de las leyendas del mundo del rock, Freddie Mercury, compositor y vocalista líder de la banda Queen, a quien muchos conocieron a través de la biopic de 2018 del director Bryan Singer, ‘Rapsodia Bohemia’, por la cual el histrión de origen egipcio Rami Malek obtuvo el Oscar al Mejor Actor de ese año y quien hizo su propia historia no solo por su gran voz, entrañables composiciones y su sola presencia sobre los escenarios, hasta que se apagó su vida el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años de edad, víctima del sida.

Hablando de agrupaciones británicas e intérpretes y compositores que han hecho su propia historia, en medio de la tendencia por la moda ochentera que prevaleció a lo largo de la semana, se dio a conocer que una de las bandas, en su caso dentro del género del synth pop, que no solo despuntó, sino que también tuvo su mayor brillo en la segunda mitad de la década de los 80, el dueto Pet Shop Boys, dio a conocer que será el próximo 9 de octubre cuando estrenará el álbum número 16 de su trayectoria, bajo el título de ‘A Man from the Future’ (‘El hombre del futuro’), el primero que harán conceptual por estar inspirado en la vida y legado de Alan Turing.

El dúo británico integrado por Neil Tennant y Chris Lowe rinde de esta manera homenaje a Turing, una de las figuras fundamentales de la computación moderna, que fue trágicamente castigado por su orientación homosexual, en una obra audiovisual dividida en ocho pasajes, en la que interviene la primera actriz Juliet Stevenson y cuya vida fue también base de otra biopic ganadora del Oscar bajo el título de ‘El código Enigma’ (Morten Tyldum, 2014). Pet Shop Boys, miembros activos de la comunidad gay también desde sus inicios, filmaron su clásico video ‘It’s a Sin’ (1987) bajo la dirección del británico Derek Jarman, quien también murió de sida en 1994.

Para terminar, y en relación con biopics y aniversarios, el pasado lunes 7 de septiembre se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños número 90 de Charles Hardin Holley, mejor conocido como uno de los pioneros del rock and roll norteamericano, Buddy Holly, quien, nacido en esa misma fecha, pero de 1936, en Lubbock, Texas, al morir en un accidente aéreo junto a otra joven leyenda del rock como Ritchie Valens (a quien el cine conoció a través de la biopic ‘La Bamba’, de 1987), aunque fue fugaz su paso por este plano, dejó legado suficiente para también otra biopic nominada al Oscar al Mejor Actor para Gary Busey, titulada ‘The Buddy Holly Story’, de 1978.

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