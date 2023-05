Gaby Goldsmith, Pedro Prieto o Poncho de Nigris... ¿Quién fue el segundo expulsado de MasterChef Celebrity 2023 (videos)

De acuerdo con el paladar de los jueces, el equipo integrado por Ana Patricia, Palencia y Cibernético ganaron el primer reto de la noche, seguidos por Irma, Travieso y Emir quienes se fueron directo al balcón. Así que el equipo conformado por Manu NNa, Ivonne y Romina Marcos, junto con el equipo de Eduardo, Fabiola y Lis, fueron los que se fueron al reto de salvación, el más estrictamente calificado debido a la cocción de las salsas y especias.

El segundo reto fue monocromático

El mejor emplatado del reto de salvación fue el de Mónica Dionne quien cumplió con los requerimientos de sabor, cocción adecuada, y el color correspondiente.

A cada concursante se le asignó un color para el reto de salvación (entre morado, naranja y verde), además de darles un tiempo limitado en el mercado que incluso los dejó un poco agobiados de poder conseguir todos los ingredientes con los colores exactos. Tal como la actriz Fabiola Campomanes quién se quedó sin pollo por andar buscando unas pepitas para darle color a su plato y por un momento se sintió perdida porque alguien le robó su cilantro y tuvo que improvisar con perejil.

Ivonne Montero, el Padre José, Jimena y Pedro fueron los que no lograron el reto en colores, sabores, cocciones y sazones, sobre todo el plato del Padre José de Jesús fue el peor calificado por la chef Zahie Téllez. Varios de los participantes tuvieron desaciertos con la sal, sobre todo con su ausencia.

La salsa de camote y chabacano de Romina Marcos convenció al paladar de la chef Zahie con sus toques cítricos y el cumplimiento del color del reto. El plato de la participante Cositas impresionó al chef Herrera por la presentación de su platillo con color morado, aunque la primera en subir fue Mónica Dionne, Cositas, Fabiola, Romina y Manu NNa lograron alcanzarla.

Y el eliminado de la noche fue...

El famoso Pedro Prieto es el segundo eliminado de MasterChef Celebrity México 2023, pues el platillo de croquetas de carne extremadamente secas y masudas lo llevó a la derrota, por lo que decidieron que quedara fuera de la competencia,

En la prueba de eliminación, los concursantes tuvieron que preparar su mejor platillo con mercado libre con el requerimiento de ser sí o sí estéticamente antojable por fotografía, o lo que también conocemos como instagrameable. El fotógrafo gastronómico Nacho Urquiza fue parte del jurado para calificar si lograron el cometido. El famoso Pedro decidió crear un plato que lo llevo a ser el segundo eliminado por lo básico, pastoso y seco de sus croquetas, además de ser el menos estético del programa; los jueces señalaron algunos errores en la preparación y la presentación, lo que llevó a su eliminación.

Fans piden que ya saquen a Poncho de Nigris

Luego de la salida de Pedro Prieto, de ‘la cocina más famosa de México’, los cibernautas estuvieron en desacuerdo e incluso pidieron que el próximo programa ya sea el último de Poncho de Nigris.

Y es que durante este episodio, el influencer regiomontano hizo gala de su actitud soberbia y tomó con desdén las críticas que los expertos hicieron sobre sus propuestas culinarias.

“Tenía que irse Poncho, demasiado prepotente y no cocina bien”; “Se tuvo que ir Poncho, presentó un plato que todos fácilmente podemos hacer y preparar y con presentación X”; “Se debió ir Poncho, no tenía chiste su plato y aparte sus actitudes medias prepotentes no caen muy bien”; “Qué comentarios tan desubicados los de poncho... Eso no es ser simpático ni cómico”, expresó la audiencia en la página de Instagram del reality.

Quien también le advirtió a Poncho de Nigris sobre sus actitudes fue la chef Zahie Téllez, pues ella le reprochó que su comportamiento no le permite recibir retroalimentación con humildad.